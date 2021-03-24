Действующий депутат и экс-глава коммунального предприятия попался на растрате имущества
Бывшему главе коммунального предприятия сообщили о подозрении в растрате имущества. Так экс-коммунальщик нажился на 1,5 миллиона гривен. На сегодня подозреваемый является депутатом Житомирского городского совета.
Источник:Киевская городская прокуратура
Нынешний депутат ранее возглавлял "Киевскую областную сельскохозяйственную брокерско-коммерческую фирму "Горизонт". Он в течение 2016 – 2018 годов сдавал в субаренду помещение на улице Васильковской в Киеве.
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Деньги перечислил на счета фирм родственников
Полученные деньги предприимчивый хозяйственник перечислял на счета субъектов деятельности, зарегистрированных на родственников. Это якобы была оплата за услуги, которые никогда и не предоставлялись.
В прокуратуре собрали достаточно доказательств для подозрения
Такими заработками мужчина нанес государству ущерб на 1,5 миллиона гривен. В Киевской городской прокуратуре решили, что доказательств собрали достаточно, чтобы объявить сообщение о подозрении.
Меру пресечения подозреваемому вскоре будет выбирать суд. Если впоследствии настоящего депутата признают виновным, то ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
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