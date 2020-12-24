Россия 24 декабря депортирует украинца Александра Шумкова. Политзаключенного уже забрали из Твери и он направляется к границе с Украиной.

Шумкова уже вывезли из Твери

Пересечь границу Шумков должен в пункте пропуска "Бачевск" на Сумщине. Об этом сообщила в фейсбуке тетя политзаключенного Людмила Шумкова.

Ранее Украинский военный Шумков возвращается из русского плена

Именно туда планируют поехать родственники и близкие Александра.

Направляемся на "Бачевск". Сегодня утром в 9:00 по российскому времени российские спецслужбы повезли Сашу из Твери до границы депортации,

– написала Шумкова.

Что известно о заключении Шумкова