Депортация украинского политзаключенного из России: к Шумкову уже выехали родственники
Россия 24 декабря депортирует украинца Александра Шумкова. Политзаключенного уже забрали из Твери и он направляется к границе с Украиной.
Шумкова уже вывезли из Твери
Пересечь границу Шумков должен в пункте пропуска "Бачевск" на Сумщине. Об этом сообщила в фейсбуке тетя политзаключенного Людмила Шумкова.
Ранее Украинский военный Шумков возвращается из русского плена
Именно туда планируют поехать родственники и близкие Александра.
Направляемся на "Бачевск". Сегодня утром в 9:00 по российскому времени российские спецслужбы повезли Сашу из Твери до границы депортации,
– написала Шумкова.
Что известно о заключении Шумкова
- Александр Шумков был военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины.
- В руки российских спецслужб Шумков попал в конце августа 2017 года. Его похитили и вывезли на территорию России.
- В декабре 2018 года в Брянской области 29-летнего Шумкова приговорили к 4 годам лишения свободы за якобы участие в организации "Правый сектор".
- Шумкова признали виновным в организации экстремистской деятельности.
- О возвращении Шумкова сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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