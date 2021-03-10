Деолигархизацию надо начинать с телевизора, – Чумак
Совет нацбезопасности недавно ввел санкции против ряда пророссийских телеканалов. Чтобы уменьшить влияние олигархов в принцине – это важный шаг.
Источник:"Що це було?" на 24 каналі
О санкциях на украинских олигархов, положение Петра Порошенко, Совете национальной безопасности и переговорах с Россией – рассказал экс-заместитель генпрокурора Руслана Рябошапки Виктор Чумак.
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О деолигархизации и санкциях на каналы
Зеленский делает так, чтобы каналы не работали, тогда когда его президентом сделал телевизор – сериал, "Квартал 95". Телевизор олигарха Коломойского.
В принципе, деолигархизацию вообще нужно начинать именно с телевизора. То есть, сделать какие-то шаги, которые бы обрезали доступ к телевизионным каналам всем украинским олигархам. Шаги могут быть следующие:
- корпоратизировать каналы – принять соответствующие изменения в законодательстве, которые бы говорили, что доля одного бенефициара не превышала бы, например, 15%;
- создать наблюдательные советы, которые бы отвечали за редакционную политику;
- прекратить редакционную рекламу.
Санкции против Козака / инфографика 24 канала
О Петре Порошенко
Мне кажется, пятому президенту Петру Порошенко уделяется очень много внимания. И это внимание сохраняет его в политике. Он совершенно не стоит этого.
Все измеряют рейтинги Зеленского и Порошенко. Он больше никогда не выиграет никаких выборов, абсолютно. Не будет он больше никогда президентом, забудьте об этом. Правда, Зеленский тоже не будет.
Более того, не стоит что-то искать в отношении его политических решений. Ну не сажают президентов за политические решения. За коррупцию, экономические преступления – Да, однозначно.
О санкциях на украинских олигархов
Если проанализировать, чем занимались наши олигархи на протяжении 7 лет, то, в принципе, на каждого можно наложить санкции.
Говорят, что нельзя выдать Коломойского в США. А ведь он имеет 2 паспорта (Кипра и Израиля – 24 канал).
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По каждому украинскому олигарху можно принимать аналогичные санкции. Почти каждый олигарх связан с российской экономикой. Они (украинские олигархи – 24 канал) могут уже сейчас лежать на столе СНБО. С ними можно начинать диалог и взять их на крючок. Они держали Украину на крючке 7 лет.
Санкции против Коломойского / инфографика 24 канала
О СНБО
Это было бы здорово, если бы работали все остальные органы. А так Совет нацбезопасности Украины выглядит страшным, сильным и красивым на фоне бездействия всех других органов.
СНБО – это санкции, которые носят внесудебный характер. Для граждан Украины должен быть путь уголовного процесса, который должен быть доведен до суда. Хорошо, что СНБО, во-первых, нашел такой механизм как санкции. Этим можно влиять на уровень информационной безопасности.
Зеленский и Путин
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