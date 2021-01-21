Их количество постоянно меняется: Денисова об освобожденных с ОРДЛО украинцах
Пророссийские боевики должны были 20-21 января передать Украине "помилованных" украинских граждан, которых незаконно удерживали на территории ОРДЛО. Однако, как отметила омбудсмен Людмила Денисова, по состоянию на 21 января 14:45 местонахождение наших сограждан неизвестно.
Кроме того, оккупанты постоянно меняют количество граждан, которых должны передать на подконтрольную Украине территорию. Об этом Денисова сообщила в своем телеграмм-канале.
Что было раньше Оккупанты передадут Украине 9 человек: известны дата и маршрут
Что известно об освобождении украинцев с ОРДЛО
По предварительной информации, с оккупированных территорий должны освободить 9 человек. Однако кум Путина и нардеп Виктор Медведчук в письме к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову вспоминает о 4 человек.
Медведчук 20 января предлагал Баканову вывезти на подконтрольную Украине территорию через КПВВ "Майорское" 4 граждан Украины:
- Довгаль Светлана Анатольевна,
- Стаценко Наталья Александровна,
- Котенко Екатерину Николаевну,
- Савченко Наталья Яковлевна.
При чем тут Медведчук
Сам политик объяснил, что боевики ОРДЛО якобы хотят через него передать украинцев. Как пишет "Восточная правозащитная группа" в фейсбуке, Медведчук должен был забрать освобожденных украинцев из Минска на своем самолете.
На сайте политсилы Медведчука "Украинский выбор" отметили, что лидер ОПЗЖ просил главу СБУ о содействии. По данным источников, утром у Медведчука были проблемы с вылетом.
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Ранее Денисова рассказала, что оккупанты рассматривали 2 маршрута передачи украинцев:
- Луганск – Донецк – Ростов-на-Дону – Минск – Киев;
- через КПВВ "Майорское".
Что было раньше
- "Восточная правозащитная группа" заявила, что первая информация о процессе освобождения появилась еще 17 января.
- В Трехсторонней контактной группе заявили, что Россия и Виктор Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.
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