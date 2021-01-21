Пророссийские боевики должны были 20-21 января передать Украине "помилованных" украинских граждан, которых незаконно удерживали на территории ОРДЛО. Однако, как отметила омбудсмен Людмила Денисова, по состоянию на 21 января 14:45 местонахождение наших сограждан неизвестно.

Кроме того, оккупанты постоянно меняют количество граждан, которых должны передать на подконтрольную Украине территорию. Об этом Денисова сообщила в своем телеграмм-канале.

Что было раньше Оккупанты передадут Украине 9 человек: известны дата и маршрут

Что известно об освобождении украинцев с ОРДЛО

По предварительной информации, с оккупированных территорий должны освободить 9 человек. Однако кум Путина и нардеп Виктор Медведчук в письме к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову вспоминает о 4 человек.

Медведчук 20 января предлагал Баканову вывезти на подконтрольную Украине территорию через КПВВ "Майорское" 4 граждан Украины:

Довгаль Светлана Анатольевна,

Стаценко Наталья Александровна,

Котенко Екатерину Николаевну,

Савченко Наталья Яковлевна.

При чем тут Медведчук

Сам политик объяснил, что боевики ОРДЛО якобы хотят через него передать украинцев. Как пишет "Восточная правозащитная группа" в фейсбуке, Медведчук должен был забрать освобожденных украинцев из Минска на своем самолете.

Обратите внимание! В МИД заявили, что решение России передать не Украине, а куму Владимира Путина Виктору Медведчуку пленных с оккупированных территорий нарушает механизмы решения гуманитарных вопросов в рамках "минского" и "нормандского" форматов.

На сайте политсилы Медведчука "Украинский выбор" отметили, что лидер ОПЗЖ просил главу СБУ о содействии. По данным источников, утром у Медведчука были проблемы с вылетом.

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Ранее Денисова рассказала, что оккупанты рассматривали 2 маршрута передачи украинцев:

Луганск – Донецк – Ростов-на-Дону – Минск – Киев;

через КПВВ "Майорское".

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