Во временно оккупированном Крыму незаконно удерживают украинского военного Евгения Добрынского. Людмила Денисова обратится к российской коллеге из-за нарушения прав бойца в СИЗО.

Что заявили в Офисе омбудсмена

Военный находится в СИЗО №1 в Севастополе. Добрынского содержат в условиях, не отвечающих требованиям минимальных стандартных правил обращения с заключенными.

К теме На границе с Крымом с поста похитили безоружного украинского солдата: кто это мог быть

Направим обращение Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой по обеспечению соблюдения прав Добрынского во время его пребывания в условиях места несвободы,

– говорится в сообщении.

В офисе Денисовой отметили, что украинского военнослужащего задержали незаконно. Это подтверждает досудебное расследование.

Что известно о задержании Добрынского