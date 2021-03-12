Денисова обратится к омбудсмену России из-за нарушения прав задержанного бойца
Во временно оккупированном Крыму незаконно удерживают украинского военного Евгения Добрынского. Людмила Денисова обратится к российской коллеге из-за нарушения прав бойца в СИЗО.
Источник:Офис омбудсмена
Что заявили в Офисе омбудсмена
Военный находится в СИЗО №1 в Севастополе. Добрынского содержат в условиях, не отвечающих требованиям минимальных стандартных правил обращения с заключенными.
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Направим обращение Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой по обеспечению соблюдения прав Добрынского во время его пребывания в условиях места несвободы,
– говорится в сообщении.
В офисе Денисовой отметили, что украинского военнослужащего задержали незаконно. Это подтверждает досудебное расследование.
Что известно о задержании Добрынского
- 30 мая 2020 года на Херсонщине исчез военный 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Евгений Добрынский. Поиски были безрезультатными.
- Впоследствии стало известно, что бойца похитили, когда тот находился на наблюдательном посту. На месте происшествия обнаружили следы драки, Добрынский в то время был без оружия.
- 2 июня оккупационная власть в Крыму заявила, что задержали украинского военного. Лишь на третий день боевики смогли придумать причину своих действий. Так, ФСБ отметило, что Добрынский, мол, незаконно проник через границу. Более того, военный якобы был пьян, а с собой еще имел пакет с наркотиками.
- В Вооруженных силах Украины отметили, что у военнослужащего не было никаких оснований пересекать границу, а заявления России – пропаганда и фейки.
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