Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова пожаловалась в Конституционный Суд на основания для введения карантина, а также на сокращение больниц.

На что жалуется Денисова

Денисова оспаривает некоторые положения законов по медицинской реформе. Об этом сообщила представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в Фейсбуке.

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Речь идет о положениях, согласно которым органы местного самоуправления самостоятельно могут реорганизовать или перепрофилировать медучреждения. Поэтому Денисова жалуется на отмену моратория относительно ликвидации больниц.

Согласно представлению Денисовой, искусственное разделение единой сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения на государственные и коммунальные противоречит конституционной основе системы здравоохранения.

Представление относительно оснований для карантина

Денисова оспаривает, были ли у правительства основания для введения карантина. Однако Совгиря утверждает, что законы, которые дают Кабмину полномочия вводить карантинные ограничения, нечетко сформулированы.

Сейчас КСУ решает, открывать ли конституционное производство по делу.