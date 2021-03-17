Могут воспользоваться люди с преступными намерениями, – Денисова о скандале с детьми-блогерами
Отношения между 8-летней Миланой Маханец и 13-летним Пашей Паем вызвали резонанс не только в сети. Отношениями между юными блогерами заинтересовалась и полиция. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что в этом деле есть основания говорить о нарушении родителями прав детей.
Источник:Фейсбук Людмилы Денисовой
Денисова подчеркнула, что из-за этой ситуации следует напомнить родителям о недопущении нарушения прав детей. Омбудсмен объяснила, что родители обязаны заботиться о здоровье ребенка, его физическом, духовном и моральном развитии.
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Информацией могут воспользоваться люди с преступными намерениями
Кроме того, запрещены любые виды эксплуатации родителями своего ребенка. В ситуации с Маханец и Паем информация, которую распространяют в сети, создает опасность для самих детей. Итак, можно считать, что родители нарушили их права.
Подчеркиваю, что размещение такого контента в социальных сетях или других ресурсах дает возможность отследить место жительства и обучения детей. Этим могут воспользоваться люди, которые имеют определенные преступные намерения, в частности совершение сексуального насилия над ребенком,
– заметила Денисова.
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Такой контент может привести к психологическому травмированию
По словам уполномоченного по правам человека, также такой контент может побудить других детей копировать поведение – в конце концов, это может привести к психологическому и сексуальному травмированию.
Неприличные и откровенные фото или видео сексуального характера созданы детьми в особенно уязвимой ситуации (например, маленький возраст, дети с ограниченными возможностями, дети, которые находятся в зависимости) следует рассматривать как такие, которые являются результатом насилия или эксплуатации,
– рассказала Денисова.
Коротко о скандале с детьми-блогерами:
- В инстаграме 8-летняя киевская модель и блогер Милана Маханец сообщила об отношениях с 13-летним блогером Пашей Паем.
- Дети на фото демонстрировали объятия и поцелуи.
- Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в Офис генпрокурора, МВД и Киберполиции.
- Полиция начала уголовное производство.
- Мать Миланы Маханец после допроса в полиции заявила, что "отношения" являются постановкой.
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