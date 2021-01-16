Денисова готова содействовать возвращению пленных из оккупированного Донбасса
Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова готова посодействовать освобождению украинцев, которые находятся в плену у оккупантов. Перед тем о готовности передать пленных говорили боевики.
Что заявила Денисова
Украина ежедневно проводит работу по освобождению пленных из оккупированного Донбасса. Об этом Денисова написала в фейсбуке.
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Как уполномоченная ВРУ по правам человека приветствую решение передать на подконтрольную правительству Украины территорию некоторых незаконно удерживаемых наших сограждан,
– отметила Денисова.
Омбудсмен добавила, что готова содействовать возвращению граждан о которых говорилось в заявлении боевиков. Также чиновник согласилась делать следующие шаги для продолжения процесса взаимного освобождения граждан без какого-либо посредничества.
Что этому предшествовало
- Ранее в СМИ появилась информация, что боевики якобы хотят передать Украине пленных. В частности, женщин, пожилых и больных людей.
- Однако глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обвинил боевиков и одного из лидеров "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в срыве международных договоренностей.
- Политик отметил, что частные лица не могут вмешиваться в межгосударственные конфликты, а переговоры по обмену осуществляют украинские государственные органы в рамках политических соглашений.
- Поэтому такие заявления, как говорит Кравчук, являются намерением уклониться от международных договоренностей, в которых Россия является стороной конфликта.
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