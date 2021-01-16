Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова готова посодействовать освобождению украинцев, которые находятся в плену у оккупантов. Перед тем о готовности передать пленных говорили боевики.

Что заявила Денисова

Украина ежедневно проводит работу по освобождению пленных из оккупированного Донбасса. Об этом Денисова написала в фейсбуке.

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Как уполномоченная ВРУ по правам человека приветствую решение передать на подконтрольную правительству Украины территорию некоторых незаконно удерживаемых наших сограждан,

– отметила Денисова.

Омбудсмен добавила, что готова содействовать возвращению граждан о которых говорилось в заявлении боевиков. Также чиновник согласилась делать следующие шаги для продолжения процесса взаимного освобождения граждан без какого-либо посредничества.

Что этому предшествовало