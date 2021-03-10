Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал соответственно переименовать аэропорт в Днепре. Текущим названием международного аэропорта остается "Днепропетровск".

Шмыгаль заявил это на заседании правительства во время рассмотрения проекта протокольного поручения по строительству в местном аэропорту. Заседание состоялось в среду, 9 марта.

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Что известно о смене названия

Криклий сообщил, что в учреждении приняли решение публично провести голосование. Все желающие смогут присоединиться к избранию нового названия аэропорта.

Напомним. 16 февраля 2021 года министр инфраструктуры сообщил о заключении договора по строительству нового аэропорта "Днепропетровск".

Почему аэропорт переименуют

В рамках декоммунизации в мае 2016 года Верховная Рада переназвала украинский город Днепропетровск на Днепр.

Впрочем, область осталась с предыдущим названием: Днепропетровской.

Аэропорт в Днепре: главное