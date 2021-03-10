Декоммунизация в аэропорту: Шмыгаль призвал переназвать аэродром "Днепропетровск"
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал соответственно переименовать аэропорт в Днепре. Текущим названием международного аэропорта остается "Днепропетровск".
Источник:24 канал
Шмыгаль заявил это на заседании правительства во время рассмотрения проекта протокольного поручения по строительству в местном аэропорту. Заседание состоялось в среду, 9 марта.
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Что известно о смене названия
Криклий сообщил, что в учреждении приняли решение публично провести голосование. Все желающие смогут присоединиться к избранию нового названия аэропорта.
Почему аэропорт переименуют
- В рамках декоммунизации в мае 2016 года Верховная Рада переназвала украинский город Днепропетровск на Днепр.
- Впрочем, область осталась с предыдущим названием: Днепропетровской.
Аэропорт в Днепре: главное
- Аэропорт контролирует харьковский бизнесмен Александр Ярославский.
- Министр инфраструктуры Криклий еще в ноябре 2019 года заявил, что аэропорт отстроят за деньги Игоря Коломойского и Александра Ярославского.
- В бюджете на 2020 год на аэропорт в Днепропетровской области заложили 1 миллиард гривен.
- Однако в марте 2020 года Ярославский сообщил, что государство решило не финансировать модернизацию аэропорта.
- За возможность работать над реконструкцией аэропорта соревновались 7 компаний, в том числе – 2 иностранных.
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