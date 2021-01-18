Зимний локдаун позволит разорвать цепочку распространения COVID-19, которая образовалась в период от Нового года до Рождества. Если бы его не ввели, ситуация в феврале была бы критической.

Без усиления карантинных ограничений украинская медицинская система могла бы не справиться с вызовами. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

Обратите внимание Карантин, вероятнее всего, продлят до конца марта, – Шмыгаль

"Для чего рисковать жизнью и здоровьем людей, если можем в этот самый неактивный период года сделать самый мягкий в Европе локдаун", – отметил чиновник.

И подчеркнул, что Украина получит вакцину от коронавируса не раньше февраля. Поэтому важно было не допустить перегрузки медицинской системы до этого времени.

Карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала

О росте заболеваемости

Премьер-министр также считает, что карантин выходного дня, введенный осенью 2020 года, был эффективным. Он позволил пройти декабрь – самый важный месяц для экономики.

Именно карантин выходного дня создал предпосылки для того, чтобы украинцы имели возможность отпраздновать Новый год и Рождество,

– подчеркнул Шмыгаль.

"После тяжелого года важно провести Старый год, встретить Новый, и с новым настроем идти вперед", – пояснил он. И добавил, что праздники все же дали новый толчок заболеваемости.

"Мы не чувствуем его сейчас только из-за того, что инкубационный период длится от 7 до 14 дней. Сейчас мы уже начинаем видеть рост заболеваемости", – пояснил чиновник.

Справка. По состоянию на 18 января в Украине подтвердили 1 163 716 случаев коронавируса. От осложнений болезни умерли 20 869 человек. 871 196 пациентам далось выздороветь