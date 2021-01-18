Для чего рисковать жизнью людей: Шмыгаль оценил введение локдауна
Зимний локдаун позволит разорвать цепочку распространения COVID-19, которая образовалась в период от Нового года до Рождества. Если бы его не ввели, ситуация в феврале была бы критической.
Без усиления карантинных ограничений украинская медицинская система могла бы не справиться с вызовами. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью Интерфакс-Украина.
Обратите внимание Карантин, вероятнее всего, продлят до конца марта, – Шмыгаль
"Для чего рисковать жизнью и здоровьем людей, если можем в этот самый неактивный период года сделать самый мягкий в Европе локдаун", – отметил чиновник.
И подчеркнул, что Украина получит вакцину от коронавируса не раньше февраля. Поэтому важно было не допустить перегрузки медицинской системы до этого времени.
Карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала
О росте заболеваемости
Премьер-министр также считает, что карантин выходного дня, введенный осенью 2020 года, был эффективным. Он позволил пройти декабрь – самый важный месяц для экономики.
Именно карантин выходного дня создал предпосылки для того, чтобы украинцы имели возможность отпраздновать Новый год и Рождество,
– подчеркнул Шмыгаль.
"После тяжелого года важно провести Старый год, встретить Новый, и с новым настроем идти вперед", – пояснил он. И добавил, что праздники все же дали новый толчок заболеваемости.
"Мы не чувствуем его сейчас только из-за того, что инкубационный период длится от 7 до 14 дней. Сейчас мы уже начинаем видеть рост заболеваемости", – пояснил чиновник.
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