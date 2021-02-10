Премьер-министр Денис Шмыгаль 9 февраля начал официальный визит в Брюссель, где в частности встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Несмотря на всю серьезность тем встречи, украинцам, похоже, больше все запомнится чрезвычайное внешнее сходство политиков.

Фотографии встречи с Шарлем Мишелем Денис Шмыгаль опубликовал в своем фейсбуке. И, как говорится, сразу же понеслось.

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В сети сразу же начались шутки о том, насколько похожими являются оба политика. Стоит отметить, что определенное внешнее сходство действительно есть.

К слову, источники 24 канала в Брюсселе подсказали, что на самом деле не Шарль Мишель похож на Дениса Шигаль, а Шмыгаль на Мишеля. Или наоборот? Словом, мы запутались – их же не отличишь.

Нельзя не вспомнить, что масла в огонь подлил и сам Денис Шмыгаль, который в фейсбуке написал, что встретился с "похожим Шарлем Мишелем". Премьер четко указал, что они похожи по духу, но после десятков шуток кто на это будет обращать внимание?