Министр юстиции Денис Малюська нарисовал граффити на стене Ирпенского исправительного центра, который в феврале 2021 года выставили на продажу. Таким образом он пытался повторить работу британского художника Бэнкси.

Малюська отметил, что художник нарисовал на стене Редингской тюрьмы убегающего заключенного. Так, глава Минюста попытался в Украине нарисовать граффити по мотивам Бэнкси.

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Я далеко не Бэнкси, – Малюська

По словам Дениса Малюськи, в Британии есть Редингская тюрьма, в которой содержался писатель Оскар Уайльд. Заведение закрыли еще в 2013 году, а в 2019 попытались выставить на продажу. Однако продать тюрьму не удалось, хотя помещение до сих пор в прекрасном состоянии и имеет большую историческую память.

Министр юстиции напомнил, что в начале марта 2021 года британский уличный художник Бэнкси нарисовал на стене граффити.

Я далеко не Бэнкси, рисовал в последний раз в школе. Но попробую сделать что-то похожее в нашей тюрьме, которую мы выставили также на продажу,

– рассказал он.

Денис Малюська нарисовал граффити на стене тюрьмы: видео с его фейсбук-страницы

Глава Минюста остался доволен финальным результатом. Хоть и подчеркнул, что из него не получилось Бэнкси.

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