По мотивам Бэнкси: Малюська нарисовал граффити на стене Ирпенской тюрьмы – видео
Министр юстиции Денис Малюська нарисовал граффити на стене Ирпенского исправительного центра, который в феврале 2021 года выставили на продажу. Таким образом он пытался повторить работу британского художника Бэнкси.
Источник:фейсбук Дениса Малюськи
Малюська отметил, что художник нарисовал на стене Редингской тюрьмы убегающего заключенного. Так, глава Минюста попытался в Украине нарисовать граффити по мотивам Бэнкси.
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Я далеко не Бэнкси, – Малюська
По словам Дениса Малюськи, в Британии есть Редингская тюрьма, в которой содержался писатель Оскар Уайльд. Заведение закрыли еще в 2013 году, а в 2019 попытались выставить на продажу. Однако продать тюрьму не удалось, хотя помещение до сих пор в прекрасном состоянии и имеет большую историческую память.
Министр юстиции напомнил, что в начале марта 2021 года британский уличный художник Бэнкси нарисовал на стене граффити.
Я далеко не Бэнкси, рисовал в последний раз в школе. Но попробую сделать что-то похожее в нашей тюрьме, которую мы выставили также на продажу,
– рассказал он.
Денис Малюська нарисовал граффити на стене тюрьмы: видео с его фейсбук-страницы
Глава Минюста остался доволен финальным результатом. Хоть и подчеркнул, что из него не получилось Бэнкси.
В Украине впервые продают тюрьму: что известно
- Министерство юстиции и Фонд государственного имущества Украины в феврале 2021 года выставили на аукцион Ирпенский исправительный центр № 132. Заведение находится в поселке Коцюбинское Киевской области.
- Стартовая цена – 220,2 миллиона 211 тысяч 588 гривен.
- Денис Малюська подчеркнул, 70% поступлений от продажи будут потрачены "на развитие новой тюремной инфраструктуры" по европейским стандартам. 30% поступят в госбюджет.
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