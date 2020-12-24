Олег Татаров 24 декабря заявил. что предъявленное ему подозрение является необоснованным, поэтому деньги для залога не собирает.

Татаров хочет открытое судебное разбирательство. Об этом сообщает Укринформ.

Актуально Татарову не смогли избрать меру пресечения из-за передачи дела СБУ

Я инициативно прихожу на все процессуальные действия. И считаю, что докажу, что подозрение необоснованно, что доказательств моей причастности к чему-то нет, и соответственно не будет оснований применять любую меру пресечения. Деньги никакие я не собираю (на залог – 24 канал),

– подчеркнул Татаров.

Что еще сказал Татаров

Он будет настаивать на проведении судебных разбирательств, которые позволят исследовать все доказательства. Суд должен дать оценку всем материалам, собранным во время досудебного расследования.

Артем Сытник не может возглавлять НАБУ, ведь "его имя внесено в реестр коррупционеров НАПК".

Татаров продолжает исполнять обязанности заместителя главы Офиса Президента.

Обратите внимание! 24 декабря Офис генпрокурора забрал дело Татарова из НАБУ и передал СБУ. Это произошло в день, когда Татарову должны были избрать меру пресечения. Подробнее читайте здесь.