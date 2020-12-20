Украину втянули в скандал, в котором фигурируют миллиарды долларов, международная мафия, COVID-19 и настольный теннис. Но одну из главных ролей в этой истории сыграл именно коронавирус.

Весной 2020 года мир окончательно пришел к пониманию того, что пандемия COVID-19 – это всерьез и надолго. Из-за этого лучшим способом предупреждения болезни является недопущение скопления большого количества людей в одном месте, поэтому цивилизованные страны начали отменять или переносить концерты, выставки и спортивные соревнования. Об этом – в видеоблоге "Большой мир" на 24 канале.

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Кому особенно навредил COVID-19

Приостановка почти всех национальных и международных чемпионатов мира оказалась серьезным ударом не только по игрокам, спортивным чиновникам и болельщикам.

Особенно тяжело вынужденную паузу переживала спортивная мафия – жулики, специализирующиеся на так называемых договорных матчах.

Договорными матчи называют из-за участников, которых подкупают или запугивают эти самые жулики. Они выбивають из них обещание гарантированно проиграть, часто даже с заранее установленным результатом. Вот этот процесс подкупа или шантажа и называется "договориться".

В 2019 году, по самым скромным оценкам, договорные матчи принесли их организаторам и другим участникам незаконного игрового бизнеса полтриллиона долларов. Нескромные же оценки увеличивают эту сумму сразу вдвое – речь уже идет как минимум о триллионе долларов.

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Но тут из-за маленькой, "невидимой заразы" отменяют все футбольные и хоккейные игры, переносят на более поздний срок лошадиные скачки, участники которых тоже зачастую "договаривались" с мафиози о результатах забегов.

Даже соревнования по спортивному покеру поставили на паузу. Каждый день локдауна и отмененный матч – это сотни тысяч, если не миллионы, потерянных спортивной мафией долларов.

Не все страны отменили чемпионаты

Несколько стран с "особенным руководством", как Беларусь, не приостановили свои футбольные чемпионаты. Теоретически жулики могли бы попробовать подкупить на свои миллиарды игроков бобруйской "Белшины" или минской "Ислочи". Но это было бы очень рискованно: резкие взлеты и падения команд в турнирной таблице посреди уже давно идущего сезона наверняка привлекли бы внимание спортивных функционеров. Из-за этого начались бы расследования, подозрения и скандалы.

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Кто-нибудь из игроков или тренеров, непривычных к пристальному вниманию со стороны чиновников, мог бы проболтаться. Только в каждой команде есть 11 человек основных игроков с тренерским штабом, врачами и ассистентами.

Договориться с одним играком – не вариант, ведь даже самый лучший не способен в одиночку решить исход игры. Так или иначе в схему с договорняками включена вся команда.

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Одно дело, если бы это была та команда, которая давно уже "прикормлена мафией" и умеет слить игру, не вызывая подозрений. Но в периферийной, с футбольной точки зрения, Беларуси речь шла, скорее всего, о тех игроках, которые и не слыхали о каких-то преступных международных синдикатах, готовых платить за вовремя пропущенные мячи. Так что этот вариант быстро отпал, даже если мафия его рассматривала.

Почему деньги вложили в настольный теннис

Жулики присматривались к киберспорту – соревнованиям по компьютерным играм. Игроки вполне могут принимать в них участие, не выходя из дома, но массово туда деньги, вероятно, так и не пошли. Все-таки мафия есть консервативной структурой, которая стремится иметь дело с надежными, проверенными вещами. А тут какое-то клацание мышками и бесконечные яркие пиксели на мониторах.

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В итоге миллионы долларов вложили в настольный теннис. Организаторы соревнований решили не отменять свои чемпионаты по этому виду спорта, не смотря на COVID-19. Все-таки, этот вид спорта не контактный – соперники разделены столом, так что социальную дистанцию они соблюдают. Также зрителей ходит немного, поэтому бояться вспышки заболеваемости не стоит.

Вот так и вышло, что пинг-понг остался едва ли не единственным видом спорта, состязания по которому проводили даже в разгар жесткого карантина.

Как к этому причастна Украина

Летом 2020 года власти нескольких американских штатов запретили букмекерам принимать ставки на исход матчей по настольному теннису. Как минимум в 3 штатах отдельно оговаривалось, что ставки не могут приниматься на игры, которые происходят в Украине.

Официально тогда никто не сообщил о возможном вмешательстве в игры мафии. Однако журналисты выяснили, что участников нескольких чемпионатов, в том числе, которые проходят в Украине, тщательно допрашивали спортивные чиновники. Они старались выяснить, не подкупали ли их. Журнал Forbes писал, что при этих допросах использовали детекторы лжи. То есть, все действительно очень серьезно.

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Поводом для пристального внимания к пинг-понгу стал стремительный рост ставок на исход матчей – не самый популярный вид спорта вдруг стал привлекать миллионы долларов. Например, только в Колорадо в октябре букмекерам принесли больше 9 миллионов долларов ставок на исход матчей по настольному теннису.

Анализ этих ставок показал, что те, кто их делает, или умеют почти идеально предсказывать исход игр, или что игроков подкупают, добиваясь нужного результата.

Настораживало и то, что матчи в Украине проводили в неудобное для местных зрителей время. Но оно подходило для тех, кто следит за матчами из других частей света. Одни игры проходили тогда, когда за ними могли наблюдать американцы, другие – словно специально назначались в удобное для австралийцев время.

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Кто переводил деньги игрокам

Оставленные клиентами букмекеров следы вели в США, Европу и в Австралию. Именно в Австралии недавно полицейский спецназ задержал бывшего профессионального игрока в настольный теннис Адама Грина.

Следователи уверяют, что у них есть доказательства того, что именно Грин переводил мафиозные деньги игрокам в Украину и договаривался с ними о результатах матчей. Полиция отследила таких переводов на 500 тысяч долларов.

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В заявлении полицейских отдельно оговаривается, что Грин мог быть посвящен в некие подробности украинского пинг-понга и использовал свои знания в преступных целях. Следствие полно решимости довести дело до конца и выявить всех участников преступных схем. Это касается и тех, кто живет в Украине – стране, ставшей полигоном отработки новых схем спортивной мафии.