Зеленский пообещал заработок из недр для всех украинских детей
Владимир Зеленский в ближайшее время намерен предложить механизм, чтобы выплачивать деньги украинцам, которые достигли совершеннолетия. Это – одно из его предвыборных обещаний.
Источник:24 канал
Речь идет о воплощении в жизнь идеи об экономическом паспорте украинца. Об этом президент заявил во время видеообращения 19 марта.
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Подробности от президента
- Все дети, рожденные в Украине, будут получать деньги от пользования и добычи недр Украины к своему 18-летию.
- В течение детства эти деньги будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке.
- После достижения совершеннолетия украинцы смогут тратить их на получение высшего образования в Украине.
Обращение Зеленского после заседания СНБО: смотрите видео
Недра являются собственностью народа Украины, – Зеленский
19 марта Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами. Зеленский подчеркнул, что ограничения ввели на основе предложений от СБУ.
"Мы восстанавливаем справедливость там, где кто-то считал, что его финансовые аппетиты могут быть сильнее интересов государства и народа, а его карман – важнее, чем госказна", – добавил президент.
Они, по мнению правоохранителей, получили эти лицензии по заниженной цене, нанеся государству большой ущерб,
– подчеркнул Зеленский.
И добавил, что согласно Конституции, недра являются собственностью всего народа Украины. А времена, когда существовал список фамилий, которые могли ими владеть и пользоваться, уже закончились.
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