Владимир Зеленский в ближайшее время намерен предложить механизм, чтобы выплачивать деньги украинцам, которые достигли совершеннолетия. Это – одно из его предвыборных обещаний.

Речь идет о воплощении в жизнь идеи об экономическом паспорте украинца. Об этом президент заявил во время видеообращения 19 марта.

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Подробности от президента

Все дети, рожденные в Украине, будут получать деньги от пользования и добычи недр Украины к своему 18-летию.

к своему 18-летию. В течение детства эти деньги будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке.

После достижения совершеннолетия украинцы смогут тратить их на получение высшего образования в Украине.

Обращение Зеленского после заседания СНБО: смотрите видео

Недра являются собственностью народа Украины, – Зеленский

19 марта Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами. Зеленский подчеркнул, что ограничения ввели на основе предложений от СБУ.

Справка. Речь идет о блокировании активов, ограничении торговых операций и транзита ресурсов, аннулировании и остановке лицензий и спецразрешений на пользование и добычу недр.

"Мы восстанавливаем справедливость там, где кто-то считал, что его финансовые аппетиты могут быть сильнее интересов государства и народа, а его карман – важнее, чем госказна", – добавил президент.

Они, по мнению правоохранителей, получили эти лицензии по заниженной цене, нанеся государству большой ущерб,

– подчеркнул Зеленский.

И добавил, что согласно Конституции, недра являются собственностью всего народа Украины. А времена, когда существовал список фамилий, которые могли ими владеть и пользоваться, уже закончились.