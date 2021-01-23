В разгар российской аннексии 19 марта 2014 года Украина все еще подавала воду в Северо-Крымский канал. Вода даже успевала попасть на полуостров, однако уже в мае возвели дамбу из мешков, которая оставила Крым без днепровской воды. В то же время 7 лет назад имели место и подкуп касательно днепровской воды и переговоры с оккупационными властями.

О том, кто хотел торговать водой с Россией, а кто перекрыть доступ к ресурсу – смотрите в спецвыпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".

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В марте 2014 года, за 6 дней до непризнанного ни Украиной, ни большинством мира референдума в Крыму, спикера крымского парламента уже контролировал Кремль. Владимир Константинов не верил, что в случае аннексии полуострова – Украина перекроет Северо-Крымский канал.

Однако уже в апреле 2014 года в Крыму заметили, что воды в канале стало меньше. Полуостров продолжал брать воду из канала, ее уровень на стороне Херсонщины значительно упал. В то же время на 78 километре канала возник риск аварии, там могло повредить затворы перегораживающего сооружения, тогда бы Каланчакский район остался без воды для полива.



На 78 километре канала возник риск аварии / Скриншот с видео

Сначала по дамбе для перекрытия канала спроектировали конструкцию и выбрали наиболее приемлемое место – ее строили в 13 километрах от Крыма. В управлении Северно-Крымского канала рассказали, что изначально дамбу строили силами своих организаций. Руководитель "Аграрного союза Украины" на Херсонщине сказал, что перекрытие Северо-Крымского канала оплатили именно аграрии.

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