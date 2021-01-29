Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года – это памятное и трагическое для Украины событие. 5-часовой бой между 4-тысячным подразделением российской Красной гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева и отрядом из киевских курсантов и казаков "Свободного казачества", который насчитывал от 400 до 800 солдат, навсегда вошел в историю и породил большое число мифов и легенд.

Источник: 24 канал

На Аскольдовій могилі

Поховали їх –

Тридцять мучнів українців.

Славних, молодих…

Это слова из стихотворения Павла Тычины "Памяти тридцати". Они посвящены молодым украинцам, погибшим в бою под Крутами 29 января 1918 года. Боя, который оброс легендами. И, несмотря на поражение, стал символом мужества и отваги для многих поколений украинцев.

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Предыстория

Декабрь 1917-го. Совет народных комиссариатов России ставит ультиматум украинской власти в лице Центральной Рады – легализовать большевистские военные отряды в Украине и прекратить их разоружение. Отказ будет считаться объявлением войны. Украинская Центральная рада никак не ответила на эти требования, но при этом издала IV Универсал, который провозглашал Независимость Украинской Народной Республики от России. 22 января 1918 года страна оказалась в фактическом состоянии войны с большевистской Россией.

В то время из Харькова двадцатитысячный большевистский отряд под командованием Владимира Антонова-Овсеенко отправился захватывать земли на востоке Украины. Из России наступал отряд Михаила Муравьева – около 6 тысяч человек, преимущественно московских и петроградских красногвардейцев и матросов. Именно с ними придется сойтись в бою украинским войскам под Крутами.

После того, как большевики захватили Харьковскую, Екатеринославскую и Полтавскую губернии, они должны были отправиться на Киев. По железной дороге. У них на пути был лишь небольшой отряд украинцев.

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Ход боя

26 января 1918 пришло сообщение от командира этого отряда Аверкия Гончаренко из-под Бахмача, что немедленно нужна помощь против большевистских отрядов, которые наступают. А уже 27 января прибыло подкрепления: первая сотня нового Студенческого куреня.

Студенческий курень состоял из студентов младших курсов Киевского университета св. Владимира и Украинского народного университета к которым присоединились ученики старших классов украинской гимназии имени Кирилло-Мефодиевского братства Киева. Таким образом удалось сформировать две сотни (в бою участвовала лишь первая сотня). Возглавлял их студент Украинского народного университета – старшина (сотник) Андрей Омельченко.

Всего под Крутами только студентов было 600 человек (4 сотни из расчета 150 человек на сотню). Кроме них, участие в бою принимали артиллерийская батарея сотника Лощенко, группа офицеров из ранее сформированного штаба части "Свободного казачества" – по подсчетам, с украинской стороны было по меньшей мере 800 участников боя. Студентов, по свидетельству командира отряда Аверкия Гончаренко, прислали как вспомогательную часть.



Бой под Крутами – рисунок Юрия Журавля

Не решаясь встретить врагов в Бахмаче, украинские войска решили остановить большевиков вблизи железнодорожной станции Круты. Позиции, расположенные в нескольких сотнях метров от самой станции, были неплохо подготовлены для боя. На правом фланге они имели искусственное препятствие – насыпь железнодорожного пути, на левом – студенческая сотня в составе уже имеющегося там отряда начала рыть окопы и строить земляные укрепления.

На следующее утро 29 января 1918 года, около 9 утра началось наступление большевиков. Теряя убитых и раненых, большевики упорно продвигались вперед. Их пушечная батарея, которая долго стреляла недостаточно удачно, сосредоточила огонь на украинских позициях. Бой продолжался более 5 часов, украинцы отбили несколько атак, во время которых тоже понесли потери.

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Итог боя мог сложиться в пользу украинцев, если бы в это время на помощь пришел больший отряд под командованием Симона Петлюры, он тогда был возле станции Бобрик. Однако были вынуждены идти на Киев и подавлять вооруженное восстание на заводе "Арсенал". Такое решение принял Петлюра, поскольку, по его мнению, именно там была самая большая опасность (до определенной степени такое решение оправдало себя).

Тем временем у защитников Крут заканчивались патроны и снаряды. Отряды большевиков начали обходить позиции защитников с левого фланга – возникла опасность окружения и юнкера со студентами начали отход в направлении Киева. Большинству удалось отступить на поезде, который их дожидался.



Карта боя под Крутами

Однако 27 студентов и гимназистов, которые охраняли станцию, оказались в плену. Отступая в сумерках, студенты потеряли ориентир и вышли прямо на станцию ​​Круты, уже захваченную красногвардейцами. Чуть позже в руки большевиков попали еще двое украинских прапорщиков, которые прикрывали отход своих частей.

Красный командир Егор Попов, разъяренный значительными потерями со стороны советских войск (около 300 человек), приказал убить пленных. По свидетельствам очевидцев, над 27-ю студентами сначала издевались, а потом расстреляли. Всего расстреляны или замучены были 29 героев.

После расстрела местным жителям некоторое время запрещали хоронить тела умерших. Впоследствии их – уже после бегства большевиков – похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

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Кроме тех, кто попал в большевистский плен, на поле боя погибли еще 10 – 12 человек. Их тела забрали в Киев.

1-я сотня вспомогательного студенческого куреня Сечевых стрельцов, которая в начале боя имела в своем составе 116 добровольцев, вернулась в Киев в составе около 80 человек. Почти половину сотни составляли гимназисты 2-й Украинский Кирилло-мефодиевской гимназии. Под Крутами погибли лишь 8 из них. Остальные впоследствии приняли участие в боях с большевиками на улицах Киева, а затем – в отступлении украинских войск на Полесье.

Точное количество погибших неизвестно до сих пор – Аверкий Гончаренко в воспоминаниях говорит про 250 бойцов, современные оценки – 70 – 100 человек. При этом большевиков погибли по меньшей мере 300.

Большинство юношей, которые вернулись в Киев из-под Крут, остались на родине и впоследствии поселились в большевистском Киеве. Лишь некоторые из них решили не мириться с "красным" господством и разделили судьбу Армии УНР.

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Довольно интересно сложилась судьба юношей (юнкеров) 1-й Украинской военной школы имени Богдана Хмельницкого. Почти все они остались на службе в Армии Украинской Народной Республики. Только старший курс школы был повышен до звания хорунжих уже весной 1918 года, а юноши младшего курса были вынуждены ждать до 1921. Все они, конечно, формально уже были старшинами украинских войск, но фактического утверждения своего служебного положения не имели.

Аверкий Гончаренко продолжил сражаться с большевиками и дальше. В 1943 году он добровольцем вступил в Дивизию СС "Галичина", а в 1945-м фактически повторил события 1918-го, когда отряд из уцелевших бойцов дивизии сумел избежать советского окружения и верной смерти, а затем выйти к британцам и уже им сдаться в плен. После Второй мировой войны Гончаренко поселился в США и умер лишь в 1980-м году.

Последствия боя

Несмотря на поражение в бою под Крутами, украинские защитники выполнили поставленную перед ними задачу – задержали наступление войск Муравьева на Киев. Отступление украинцев не было просто бегством с поля боя: отступая, воины разрушили или по крайней мере, серьезно повредили – часть железнодорожного полотна, чем задержали большевистское наступление.

Большевики были вынуждены потратить время на ремонт пути, который, усилиями Студенческого куреня, стал на время непригодным для использования. Таким образом, бронепоезда большевиков, которые в то время были их главным оружием, когда речь шла о контроле над железнодорожными коммуникациями, на долгий срок стали обузой.

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Своей диверсией на железнодорожном пути герои Крут задержали большевистские войска на несколько дней – Киев большевики смогли взять только 5 февраля 1918 года. За это время из Киева были эвакуированы центральные органы власти УНР, документы, ценности, состоялось организованное отступление войск – то есть было сделано все возможное, чтобы быстро вернуть утраченные позиции. Само отступление не было глубоким – штаб войск УНР расположился в селе Гнатовка под Киевом. Самое главное – это задержка дала возможность завершить переговоры с кайзеровской Германией о подписании мирного договора, что означало международное признание Украинского государства и делало большевиков оккупантами территории суверенного государства.

Увековечение памяти

"Dulce et decorum est pro patria mori!" (Сладко и хорошо умереть за Родину). Именно с этого высказывания на латинском языке начал свою речь глава Центральной Рады Михаил Грушевский на похоронах участников боя под Крутами в Киеве на Аскольдовой могиле 19 марта 1918 года. Тогда в Киев привезли 18 умерших под Крутами бойцов Студенческого куреня, которых удалось найти на поле боя и идентифицировать. Их тела встретила на вокзале процессия, и провела их к месту торжественного захоронения.

Во время провоза тел у Центральной Рады состоялось снятие с этого дома российской символики. Об этом заявил Грушевский, превратив событие в своеобразный ритуал.

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На похоронах выступал профессор второй украинской гимназии, ученики которого вступили в Студенческий курень, и часть из них погибли. Именно он впервые сравнил погибших под Крутами с участниками легендарной битвы при Фермопилах в 480 году до н. е. (так называемые "300 спартанцев"). Это сравнение запомнилось участниками церемонии и впоследствии неоднократно было использовано в воспоминаниях.

В Галичине культ героев Крут распространился среди пластовой молодежи, которая в 1926 году создала "Курень Старших Пластунов им. Боя под Крутами". Впоследствии, инициативу чтить Героев Крут переняло львовское студенчество. ІІ Студенческая конференция, происходившая 1931 года приняла "считать годовщину боя под Крутами украинским всестуденческим праздником".

29 января – день памяти Героев Крут:

После прихода в Украину большевистского режима, бой под Крутами долгое время замалчивался. И только диаспора вспоминала о нем.

Заинтересованность боем под Крутами усилилась во время Второй мировой войны, что было связано с борьбой ОУН и УПА за Независимость Украины. Руководство ОУН и командования УПА пример Героев Крут использовало для патриотического воспитания своих членов. В 1944-м одно из соединений группы (военного округа) "Тютюнник" получило название "Круты".

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В самой Украине бое под Крутами заговорили лишь накануне провозглашения ее Независимости. 29 января 1991 года по инициативе Народного руха Украины, Студенческого союза, других национально-демократических организаций в Крутах был установлен березовый крест и состоялся первый небольшой общественный митинг.

На государственном уровне чтить память героев Крут начали в Украине только в 2004-м. За год до этого, в январе 2003-го Леонид Кучма подписал распоряжение "О чествовании памяти героев Крут".

В 2006 году Мемориал памяти героев Крут на железнодорожной станции Круты наконец открыли при участии Президента Виктора Ющенко. Автор мемориала, Анатолий Гайдамака, представил памятник как насыпанный холм высотой 7 метров, на котором установлена ​​10-метровая красная колонна. Красная колонна должна была напоминать колонны Киевского Университета, откуда были большинство студентов, погибших под Крутами.

В 2008 году мемориал дополнили семью вагонами и открытой железнодорожной платформой воинского эшелона, которые установлены на рельсах – по 4 с обеих сторон.

Памятник Героям Крут был изуродован вандалами в ночь на 21 мая 2007 года, но впоследствии тщательно восстановлен.

В январе 2012 года на Аскольдовой могиле в Киеве установили памятник гимназистам и студентам, погибшим в бою под Крутами в январе 1918 года. Памятник, установлен возле старого памятного знака рядом с церковью Николая Чудотворца, имеет форму гранитного креста с трезубцем. Также на нем размещена цитата из Евангелия от Иоанна "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих".



Памятник погибшим под Крутами в Киеве

Пусть никого не удивляет, что сделано это было во времена пророссийского президента Януковича. Он также был вынужден чтить память погибших героев. Кроме того, в 2011 году он указал на очень важную вещь, назвав те события важным уроком для современных украинцев. Его слова оказались пророческими, однако это стало ясно только в 2014 году, когда Россия вновь напала на Украину.

В современной Украине параллели еще очевиднее – Россия по-прежнему ведет против нас войну, по-прежнему гибнут молодые украинцы – защитники Независимости.

Именно об этом 29 января 2020 года на Аскольдовой Могиле говорил шестой президент Украины Владимир Зеленский.

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