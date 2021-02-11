11 февраля в мире отмечают Международный день женщин и девушек в науке. По этому случаю 24 канал рассказывает об известных женщинах-ученых.

Женщины и история

В древнем мире научное знание не было привилегией мужчин (в отличии от последних полторы тысячи лет) и история сохранила нам несколько имен великих женщин, которые прославились как ученые.

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Первой известной женщиной-ученым считается египтянка Мерит Птах, которая жила почти 5000 лет назад, в 27 веке до нашей эры она была главным врачом фараонов. Также сведения о женщинах-врачах находим у Гомера и других античных авторов. Кроме того, в Древней Греции известны имена женщины-астронома Аглаоники, женщины-математика Теано, учительницы Платона Диотимы и многих других. Также есть упоминания о женщинах-ученых в исторических источниках в древних Индии, Китае, Корее, Месопотамии и тому подобное.

В средние века научное знание фактически монополизировали мужчины, а женщин, которые пытались нарушить эту монополию могли объявить ведьмами и убить. Тогда же на Востоке под давлением религиозных догм женщин заставили прятать свои лица и закрыли в гаремах. Впрочем, есть сведения о женщинах-ученых и в этот период истории человечества.

В наше время в большинстве стран женщины и мужчины имеют равные права и у всех появился равный доступ к научному знанию, а значит – уже практически никого не удивляет тот факт, что женщина связала свою жизнь с наукой. Нобелевская премия 59 раз присуждалась женщинам. Дважды эту высшую научную награду получала Мария Склодовская-Кюри в области физики и химии.

Человечество должно быть благодарно женщинам за открытие циркулярной пилы и кевлара, газового отопительного котла, женщина была первым программистом и первым автором языка программирования для компьютера, женщина была соавтором создания первого компьютера и автором известных всем программистам терминов bug и debugging, также благодаря женщине было изобретено Wi-FI и еще много чего.

К сожалению, имена женщин, сделавших едва ли не самые важные открытия в истории человечества, нам не известны. Ведь это было в дописьменную эпоху. Современные историки считают, что именно женщины "изобрели" земледелие, чем обеспечили человеческому виду выживание и дальнейшее развитие. По всей вероятности, первые открытия в медицине и астрономии и биологии сделали также женщины. Впрочем, есть немало женщин-ученых, имена которых известны всему миру. 24 канал рассказывает о пяти выдающихся женщинах, которые навсегда связали свое имя с наукой и которым мы обязаны многим открытиям.

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Гипатия Александрийская

Гипатия жила в 4-5 веках нашей эры в Александрии. Этот египетский город был одним из главных мегаполисов древнего мира. Она была не только ученым, но и преподавателем. Среди широкого круга ее интересов были философия, астрономия, математика и механика. Считается, именно Гипатии человечество обязано изобретением астролябии и планисферы – благодаря этим приборам мореплаватели смогли решиться на дальние поездки и не боялись, что не будут видеть землю на горизонте.



Гипатия, возможный портрет / фото British Museum

Также Гипатии приписывают изобретение аппарата для дистилляции воды и измерения ее плотности (ареометр). Также Гипатия является автором нескольких математических трактатов. Имя этой женщины было известно на всю Римскую империю, после своей трагической смерти (ее убила толпа фанатиков при невыясненных обстоятельствах) она стала легендой, ее имя является символом мудрости и синонимом женщины-ученого, именем Гипатии назван астероид, экзопланета и кратер на Луне, она стала героиней повести Олеся Бердника и праматерью целого племени амазонок в романе Умберто Эко.

В 2009 году Алехандро Аменабар рассказал историю Гипатии в масштабном историческом фильме "Агора", роль женщины-ученого сыграла оскароносная Рэйчел Вайс.

Ада Лавлейс

Дочь знаменитого английского поэта Байрона 19 века – Ада Лавлейс – имела титул графини и принадлежала к высшему миру. Наука была одним из ее увлечений. Талантливая девушка очень интересовалась физикой и математикой, а благодаря связям своей семьи получила возможность обмениваться мнениями с самыми выдающимися британскими учеными – Майклом Фарадеем, Мэри Сомервиль, Чарльзом Уитстаном, Чарльзом Бэббиджем.



Прижизненный портрет Ады Лавлейс, 1840-й год / Фото Википедия

Изобретение последнего – кембриджский профессор математики создал прототип электронно-вычислительной машины, так называемой "аналитической машины Бэббиджа". Проект особенно заинтересовал Аду. Она стала автором алгоритма вычисления для этой машины, что ныне считается первой компьютерной программой, а она – первым в мире программистом. Женщина также предполагала, что "Машина Бэббиджа", словно ткацкий станок, когда-то сможет ткать алгебраические формулы и в будущем создавать музыку и картины. Напомним, это середина 19 века и мечты Ады Лавлейс начнут воплощать только через сто лет.

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К сожалению, мать троих детей ушла из жизни из-за того, что в те времена наука была далеко не всегда на высоте. Ей диагностировали рак матки и решили лечить его кровопусканием. Ни к чему хорошему такое привести не могли – молодая женщина умерла в 36 лет после неудачной процедуры. Именно в этом возрасте и именно от кровопускания погиб и отец Ады – Джордж Гордон Байрон.

В честь графини назван язык программирования – Ada, также Ада Лавлейс появляется в 12-м сезоне культового сериала "Доктор Кто".

Екатерина Ющенко

То, о чем только мечтала Ада Лавлейс, сделала украинка Екатерина Ющенко (урожденная Рвачева). Она родилась в 1919 году на Черкасщине – в древнем Чигирине в семье учителя.

В 1937 году ее родителей репрессировали, а 17-летнюю Екатерину исключили из Киевского университета имени Тараса Шевченко, где она училась на первом курсе физмата. Дочери "врагов народа" пришлось ехать в Среднюю Азию – в Самарканд, там в местном вузе не очень обращали внимание на политические моменты, а еще дали стипендию и обеспечили общежитием.

В годы Второй мировой Екатерина работала на заводе, а впоследствии – зажигателем-подрывником на шахте. После войны ей разрешили вернуться в Украину – девушка переехала Стрый на Львовщине к старшему брату: работала учительницей в школе, преподавала математику и украинский язык.

Когда во Львове открыли филиал Института математики Академии Наук Украины – девушка попыталась устроиться туда. Ей повезло – она встретила главу филиала и показала ему свой диплом с пятерками. Тот дал добро и Екатерина стала работать в отделе вероятностей, где разрабатывала новое и перспективное направление вычислений.

Она присоединилась к советской космической программе и занималась просчетом данных для запуска спутников. Ради последнего проекта Ющенко на последних месяцах беременности переезжает в Киев, где на территории бывшего монастыря Феофания (тогда – под Киевом) возглавляет новую лабораторию.

Екатерина Ющенко была одним из авторов создания первого советского компьютера, стала автором его первых программ и разработала специально язык для электронно-вычислительной машины (ЭВМ).

Разработка, автором которой является Екатерина Ющенко, получила название "адресный язык". Ее написанием Ющенко занималась вне основной работы – по вечерам, ведь такие разработки не были предусмотрены официальной программой. Адресный язык стал первым в мире алгоритмическим языком высокого уровня,

– говорится в большой статье, посвященной Екатерине Ющенко, в "Зеркале недели".

На то время аналогов "адресного языка" украинки в мире не было – лишь через 5 лет американка Грейс Гоппер создаст свой язык программирования "Кобол".

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Разработка украинки Ющенко стала основой для всей советской кибернетики. Впрочем, в 80-х перспективный проект стал жертвой системного экономического кризиса, который похоронил не только его, но и саму "империю зла". Впрочем, "адресная речь" стала прототипом других алгоритмических языков, которые фактически начали нынешние компьютерные технологии.

Катерина Ющенко – легендарная мать программирования:

Мировая кибернетика хоть и пошла "американским путем", но имя Екатерины Ющенко вписано в историю науки золотыми буквами, именно она является первым программистом-практиком, а ее портрет висит в галерее музея компьютерной истории в Кремниевой долине. Поэтому, вполне вероятно, что Илону Маску во время его предстоящего визита в Житомир в музей Королева, стоит на обратном пути заглянуть и в Киев, где 70 лет назад разрабатывались проекты, благодаря которым он в 2021 году на некоторое время стал самым богатым человеком мира.

Мария Склодовская-Кюри

Рожденная в Варшаве Мария Склодовская стала знаменитой на весь мир во Франции. В Польше, которая тогда была оккупирована Российской империей, женщины не имели права на высшее образование. Зато во Франции таких странных в наше время ограничений не существовало.

Мария работала гувернанткой, чтобы заработать деньги на обучение старшей сестры, а после того, как та получила медицинское образование, девушка переехала к ней во Францию и поступила в Сорбонну на факультет естественных наук. Мария продемонстрировала свои таланты к обучению и стала первой на курсе физики и второй – на курсе математики. Это был конец 19 века – золотое время знания, когда произошла настоящая научная революция и было совершено много научных открытий, которые коренным образом изменили мир и человеческие представления о нем.

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Мария Склодовская и ее муж Пьер Кюри стали одними из самых известных ученых мира. Их заинтересовали явления магнетизма и радиоактивности. Она открыла два новых химических элемента – радий и полоний. Также Мария стала первой женщиной, получившей Нобелевскую медаль. Более того, она стала первым человеком, которая получила 2 такие награды (1903 – физика, 1911 – химия).



Две Нобелевские лауреатки – Мария Кюри с дочерью Ирен / Фото Википедия

Всего же Мария получила 10 научных премий и 16 медалей. Она была почетным членом 106 академий, научных учреждений и обществ, среди них – "Львовская Политехника". Склодовская-Кюри читала во Львове лекции, была почетным доктором вуза и сделала немало для популяризации научных знаний в городе. В частности, при помощи ученой в Львове было создано радиологическую лабораторию, а львовские студенты по протекции Склодовской-Кюри получили возможность обучаться в ведущих вузах Европы.

Склодовская-Кюри была награждена французским орденом Почетного легиона. Также ее дело продолжили дети – старшая дочь Ирен Жолио-Кюри получила Нобелевскую премию по химии 1935 года, а младшая – Ева Кюри – написала биографию своей знаменитой матери.

Барбара МакКлинток

Как и Мария Склодовская-Кюри американка Барбара Макклинток получила Нобелевскую премию. Исследования Барбары в области генетики опередили свое время – в 1940-е годы научный мир отказался признавать результаты ее работы – молодую ученую буквально высмеивали. Ее утверждение о том, что гены могут изменять ДНК благодаря мутациям (речь о так называемых "генах, которые прыгают" и транспозоны), сделано благодаря исследованию кукурузы под микроскопом, считались фантастическими, ведь противоречили устоявшейся "хромосомной теории".

За это женщине-ученому даже пришлось оставить работу в Университете Миссури – позже боссы этого вуза будут кусать себе локти, ведь за собственное высокомерие они потеряли легенду. Человечество поумнело за несколько десятилетий – и в 1983 году Барбара получила Нобелевскую премию в 81 год.



Мужчины называли ее Crazy Barbara, но она смогла убедить всех в своей правоте / Фото Википедия

Фактически открытие МакКлинток начало новое направление в медицине. Благодаря этому открытию человечество научилось исправлять генетические заболевания у эмбрионов. Возможно, вскоре ученые смогут проводить аналогичные операции и с уже родившимися людьми и синдром Дауна, гомоцистинурмия, болезнь Штаргарда и другие генетические заболевания станут излечимыми. Все это было бы невозможным без смелой женщины, поставившей под сомнение основы генетики, которая раньше считалась сугубо мужской наукой.

Похожие и подобные открытия делают женщины-ученые и сейчас – в наше время в большинстве стран они получили равные возможности с мужчинами и теперь могут заниматься любимым делом и не обращать внимания на устаревшие гендерные стереотипы.