В Украине 16 января отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта, которых впоследствии назвали киборгами. Бои за ДАП продолжались 242 дня – с 26 мая 2014-го по 22 января 2015 года. Кроме военнослужащих, оборону также держали волонтеры и медики.

Коротко о боях за Донецкий аэропорт

Донецкий аэропорт был стратегически важным пунктом в войне на Донбассе. Поэтому его так хотели захватить боевики. Зато защитники Украины дали им достойный отпор. Об этом сообщает 24 канал.

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Первые бои здесь начались 26 мая 2014 года. Тогда пророссийские наемники и чеченские боевики захватили здания аэропорта в то время еще мирного Донецка. Но в тот же день украинские силовики, благодаря скоординированным действиям украинских Воздушных сил и высокомобильных десантных войск, нанесли удар в ответ. И в итоге установили контроль над Донецким аэродромом.

Позже произошли полная дестабилизация Донецка и начало оккупации Донбасса. Но бои за ДАП все еще продолжались. В то же время, несмотря на бесконечные попытки врага отобрать контроль над аэропортом, украинские воины не сдавали позиций и, даже под шквальным огнем, держали оборону.

Самые ожесточенные и кровавые бои пришлись на январь 2015 года. Тогда боевики, подкрепленные кадровыми российскими военными, бомбили здание и инфраструктуру аэропорта. В конце концов 13 числа в результате постоянных массированных танковых и артобстрелов со стороны боевиков рухнула диспетчерская башня, изображение которой стало символом обороны аэропорта.

Где-то с 10 января поняли, что это уже не "сепары", а специально подготовленные люди. Совсем другой натиск был, действовали грамотно, как штурмовые группы. Примерно 14 января услышали, что они уже в подвалах. Взаимодействия были уже на таком уровне, что они слышали нас, а мы — их. Информационная война между собой тоже происходила. В подвалах, было больше кавказского народа, на этажах говор был другим,

– вспоминал в комментарии 24 каналу защитник аэеропорта Евгений Ковтун

Дальше бои шли за этажи нового терминала. 18 – 20 января украинские военные удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировали боевики. Последние, воспользовавшись перемирием для эвакуации своих убитых и раненых, заминировали перекрытия здания и взорвали их, превратив в руины.



Руины Донецкого аэропорта в 2015 году / Фото взято из соцсетей

В эти дни, в результате подрыва терминала, погибли 58 защитников-"киборгов". Всего, по официальным данным, защищая Донецкий аэропорт, погибли почти 100 военных. И еще примерно 440 бойцов получили ранения.

Впрочем, бои продолжались вплоть до момента, когда последние уцелевшие защитники покинули разрушенный терминал. Произошло это 22 января после того, как военное руководство Украины приняло решение отвести украинских бойцов.

Оставалось где-то 17 – 18 человек. Среди них были и тяжело раненые, и те, кто решил с ними остаться. Обороняться было нечем. Практически все боеприпасы остались под завалами. У кого был на руках автомат, несколько ножей и все,

– рассказывал о последних днях защиты аэропорта другой "киборг" Павел Кочубей.

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Почему украинских бойцов назвали киборгами

Как ни странно, но название "киборги" происходит от боевиков. Тем не верилось, что в таких нечеловеческих условиях и столько времени может выстоять обычный человек. Поэтому говорили, что это роботы против них воевали.

Впоследствии это перехватили и патриотически настроенные украинцы. Правда, значение слова "киборги" несколько изменилось, но в положительную сторону. Украинских воинов так нарекли за стойкость, бесстрашие и непобедимость. В то же время форпост украинских киборгов стал символом украинского мужества, оплотом украинского духа.

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Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта: история даты

Этот день был установлен по инициативе защитников аэропорта. 16 января во многих украинских городах чтят память всех погибших воинов.

В разное время в аэропорту и близлежащем поселке Пески воевали:

спецназовцы 3-го отдельного полка,

бойцы 79-й, 80-й, 81-й, 95-й отдельных аэромобильных, 93-й отдельной механизированной бригад, 57-й отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов,

бойцы полка "Днепр-1",

воины Добровольческого украинского корпуса (ДУК).

Многие из них были отмечены государственными наградами, некоторые – посмертно.

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