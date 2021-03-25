25 марта 1918 года в Минске была провозглашена независимая Белорусская Народная Республика (БНР) – первое в истории национальное государство белорусов. Этот день в Беларуси отмечается как День Воли и это очень не нравится местному диктатору Александру Лукашенко.

25 марта в Беларуси отмечают День Воли. Несмотря на то, что старанием режима Лукашенко этот день не имеет статуса государственного праздника, для миллионов людей он является важным символом борьбы за свободу и независимость Беларуси. Борьбы, которая продолжается.

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День Воли в Беларуси – история праздника

В начале 1918 года большая часть белорусских территорий была оккупирована немцами, согласно Брестскому миру, который подписали большевики с Кайзеровской Германией. В этих условиях представители Всебелорусского съезда решили попытаться взять власть в свои руки. Было объявлено о создании БНР и Совета БНР.

25 марта 1918 года Совет БНР провозгласил Третью уставную грамоту, согласно которой образовывалось новое независимое государство белорусов. Провозглашение независимости происходило в чрезвычайно сложных условиях – оккупационные немецкие войска не желали передавать власть белорусам и ограничили деятельность нового государства культурнической и образовательной деятельностью. Несмотря на всю неуверенность положения БНР признали страны Балтии, Кайзеровская Германия и ее союзники, а также демократические государства, которые появились на руинах Российской Империи. Одной из первых признало БНР независимое Украинское государство – УНР.

День Воли – что это такое:

Впрочем, БНР как государство просуществовало лишь несколько месяцев. Уничтожили ростки независимости Беларуси большевики и поляки. Ни первые, ни вторые не желали видеть белорусов независимыми, а потому после того, как кайзеровские войска вынуждены были вернуться на родину – молодые хищники уничтожили зачатки белорусской государственности и разделили между собой ее земли в 1921 году по условиям Рижского Мира.

После этого на долгие десятилетия белорусы остались без собственного государства – квазиобразование под названием Белорусская Советская Социалистическая Республика была лишь колонией Москвы и входило в состав Советской Империи – СССР.

Представители же БНР вынуждены были бежать с родины и создать правительство в изгнании. Оно действует и до сих пор, ведь борьба за независимость Беларуси продолжается и через 103 года после событий весны 1918 года.

В советские времена БНР всячески декоммунизировали, однако память о тех событиях уничтожить не смогли. Стремление белорусов к свободе пережили СССР и, начиная с 1990 года день провозглашения независимости БНР получил свое современное название – День Воли.

Беларусь Александра Лукашенко

После развала СССР в 1991 году Беларусь получила шанс на новую жизнь. Была провозглашена государственная независимость, к власти пришли демократические силы. Впрочем, в 1994 году в стране состоялся реванш. В условиях жесткого экономического кризиса белорусы проголосовали за левого популиста Александра Лукашенко.

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Бывший директор совхоза принялся возрождать "Совок" и достиг в этом успехов. Фактически белорусы вернулись во времена БССР с централизованной экономикой, доминированием государственного сектора над частным, засильем спецслужб и авторитарным диктатором во главе. Лукашенко стремительно начал сворачивать демократические реформы – отменил национальные красно-белый флаг и герб, вернул вместо них фактически советскую символику.

Кто такой Александр Лукашенко:

Как и подобает "заповеднику Совка", Беларусь начало тянуть в объятия Москвы – страна получила от России миллиарды долларов "помощи" и на эти деньги создала свою версию "социального рая", вместо этого пришлось поступиться значительной частью суверенитета и национальной идентичностью. Процесс русификации в Беларуси приобрел угрожающие формы – сейчас большинство жителей страны говорят на русском и не чураются родного языка, многие белорусы просто не понимают белорусского.

В 2010-х Лукашенко попытался провести "мягкую белорусизацию" и поиграть в многовекторность, но, как и в свое время президент Украины Кучма, потерпел фиаско. В ЕС с "последним диктатором Европы" дело предпочитали не иметь, а в России его видели "младшим братом" и безусловным сателлитом с ограниченным сроком годности. А диктатор взамен стремился к вечной власти.

Революция в Беларуси:

В августе 2020 года в стране состоялись президентские выборы – на них было объявлено, что Лукашенко в шестой раз победил. Перед этим диктатор устранил всех возможных конкурентов-мужчин, а его главной соперницей стала жена заключенного им блогера Светлана Тихановская. Выборы прошли с массовыми нарушениями и не были признаны цивилизованным миром. Впрочем, это не помешало Лукашенко объявить о своей победе с результатом в 80% и в шестой раз пройти процедуру инаугурации.

Цивилизованный мир не признал ни результатов выборов, ни такого президента. Не признал их и белорусский народ – граждане Беларуси массово вышли на улицы на мирные акции протеста. Режим Лукашенко в ответ применил самые жестокие методы – не остановился перед пытками и убийством людей. Тысячи белорусов были арестованы и брошены в тюрьмы, потеряли работу или оказались вне закона и вынуждены были бежать из страны.

Диктатор нашел виновных:

Несмотря на зверскую жестокость, Лукашенко не удалось подавить народную революцию. Массовые мирные акции протеста и забастовки продолжались несколько месяцев и прекратились только с наступлением холодов – в ноябре 2020 года. Впрочем, это была лишь пауза – уже в январе 2021 года протесты возобновились, а весной должны получить новый импульс. Символическим днем для этого станет 25 марта – День Воли.

День Воли в современной Беларуси

Публично день провозглашения независимости БНР начали праздновать еще в 1989-м-за 2 года до уничтожения СССР. В 1990-м – это делали несколько сотен человек, а в 1993-м – тысячи по всей стране.

После прихода к власти Лукашенко День Воли не отмечался на государственном уровне, но стал важной датой для оппозиции, которая традиционно проводила 25 марта марш в Минске и других городах страны. Этот день стал центральным событием протестного движения. В 2000 году режим провел первые массовые репрессии против участников митинга в День Воли.

День Воли-2012:

С тех пор участие в этом событии стало опасным делом. Впрочем, несмотря на угрозы насилия и арестов, белорусы продолжили выходить на митинги с требованиями демократических реформ и прекращения репрессий.

Минск отмечает столетний юбилей БНР / Фото Getty Images

В 2014 году участники митинга в Минске поддержали Революцию Достоинства в Украине и осудили российскую агрессию против соседнего государства. Не забыли и о требованиях к Лукашенко, но тот опять свой народ не услышал.

В 2017 году активисты добавили к политическим требованиям экономические, к митингу присоединились представители молодого "среднего класса" и провели так называемый "Марш недармоедов". Общее количество участников уже было довольно большое – от 5000 до 7000 человек.

День Воли-2018 в не свободной стране / Фото Getty Images

В 2018-м – в день столетия провозглашения Независимости на марш вышли почти 50 000 участников. Люди под национальным красно-белым флагом скандировали "Жыве Беларусь" и требовали от властей перемен. Власть традиционно своих граждан не услышала и принялась "закручивать гайки" дальше.

Что дальше

В 2021 году массовые собрания на День Воли снова оказались вне закона, однако это не значит, что граждане Беларуси не выйдут на новые митинги и акции. На этот раз у них четкие требования – "Долой Лукашенко". Сам "президент" это хорошо знает и боится потерять власть – призрак Каддафи уже давно сопровождает его.

Белорусов поддерживает весь цивилизованный мир (правда, в основном морально), а на стороне диктатора лишь его прикормленные силовики и частично Россия. Последняя при Лукашенко лишь по инерции, но имеет немало кандидатур ему на замену, в том числе и среди лидеров белорусской оппозиции. Для России главное – сохранить влияние над этой территорией и не допустить приход к власти национально сознательных сил. Да опасность для Кремля существует, но даже сейчас они в меньшинстве среди довольно многочисленной, пусть и не слишком хорошо организованной оппозиции.

День Воли-2014 в Киеве:

За годы жесткой русификации белорусы, к сожалению, потеряли большую часть национальной идентичности и не представляют себя не под влиянием России. Так же было и с Украиной и украинцами, которым для того, чтобы понять, кем они являются, пришлось совершить 2 революции.

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Также они увидели и убедились, что тот, кто называл себя "братом", на самом деле враг и готов вонзить нож в спину при первой же возможности. Сценарий с “ударом ножом”, к сожалению, не исключен и сейчас – Россия имеет с Белоруссией открытую границу и полностью контролирует вооруженные силы своего сателлита, более того, на территории страны постоянно проводятся российско-белорусские военные учения, где отрабатываются карательные операции против вымышленной "Вейшнории".

В этих условиях коллективный Запад занял выжидательную позицию – режим Лукашенко обложили санкциями и объявили изгоем. Впрочем, автаркия имеет запас прочности благодаря помощи России и Китая. Лукашенко сейчас разрабатывает варианты "транзита власти", но решать здесь, похоже, не ему. Он уже выложил карты на стол и попытался утопить Революции в крови, попытался забрать национальный флаг и объявить его символом фашистов. Все было напрасно: люди не испугались репрессий и готовы к новым протестам.

"Последний диктатор Европы" теряет время и постепенно становится прошлым, хоть и не замечает этого. Белорусы все громче повторяют слова из песни Виктора Цоя, а некоторые даже лозунги на родном языке – "Верым! Можам! Пераможам!" и "Жыве Беларусь".