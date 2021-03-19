В день убийства Марии Борисовой подозреваемый говорил, что идет вешаться
В день, когда 7-летняя Маша Борисова из Херсонщины исчезла, подозреваемый вел себя очень странно. Он нервничал и говорил, что идет вешаться из-за плохого сна.
Источник:Obozrevatel
Местные жители рассказали о поведении подозреваемого в день убийства девочки. По их словам, он заметно нервничал.
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Что рассказали односельчане Марии
Соседка предполагаемого убийцы заметила, что перед исчезновением ребенка мужчина постоянно пил. Однако в дни поисков его поведение стало необычным.
Он постоянно нервничал, выйдет во двор, закурит сигарету и аж трясется. Постоянно смотрел в сторону сарая, где потом нашли Машу. Я спросила его – чего ты нервничаешь, а он в ответ сказал, мол, страшный сон приснился, наверное, пойдет вешаться,
– рассказала женщина.
Кроме того, она добавила, что подозреваемый ходил в магазин за освежителем воздуха. Предполагают, это для устранения запаха. Уже 8 марта мужчина ходил пьяный по подъезду и поздравлял женщин с праздником. Также соседка удивилась, что подозреваемый "вылизал" квартиру.
Убийство Марии Борисовой: что известно
- Маша Борисова исчезла в селе Счастливое еще 7 марта.
- Ребенка искали несколько суток, а 11 марта ее тело нашли в сарае одного из домовладений. Вероятно, девочку изнасиловали и задушили.
- 14 марта подозреваемого в убийстве взяли под стражу. Он пытался покончить жизнь самоубийством, его нашли с порезанными венами.
- Это 62-летний житель Счастливого, который даже дружил с отцом Марии и много пил.
- 18 марта мужчина признался в содеянном.
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