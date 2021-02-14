14 февраля – День святого Валентина. Одни считают, что это время для осуществления самых романтических мечтаний и самых эротических фантазий. Другие же называют это выдумками и бесполезным расходованием денег на надувные шарики или подарочные сертификаты.

Источник: "Осторожно, миф!" на 24 канале

Так что же такое День всех влюбленных и что за ним кроется на самом деле – читайте дальше.

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Миф 1. День Валентина придумали производители открыток

Мифология Дня Валентина восходит к началу нашей эры, и ни один культуролог не уверен, какого именно святого чествуют в этот день. Впрочем, доподлинно известно происхождение мифа о том, что этот праздник придумали производители открыток.

Когда появились первые валентинки

В массовую культуру это убеждение принес персонаж Джима Кэрри из фильма "Вечное сияние чистого разума". Но первые записки о любви были, конечно же, от руки. В Британском музее сохранились валентинки XV века. Модными они стали в викторианской Англии. Именно тогда они приобрели привычную нам форму сердечка и закрепились именно как анонимный способ признания.



Валентинки стали модными еще в викторианской Англии / Фото Музея Лондона

Существовали и антивалентинки с признанием в ненависти. Первой же, кто поставил это дело на конвейер и продал открыток на 5 тысяч долларов за сезон, стала американка Эстер Гауленд в 1847 году.



Жестокая валентинка с чучелом птички / Фото Музея Лондона

"Насчет истории о купидонах – это подражание языческим традициям и наделение их христианскими смыслами, ведь и ангелов изображают очень похожими на купидонов. Хотя, если мы смотрим на библейских ангелов, то никаких маленьких человечков с крыльями там не существует", – заявил священник, автор ютуб-канала "Падре Серж" Сергей Гончаров.

Миф 2. Настоящей любви не нужен отдельный день

Фольклористка Наталья Лещенко заявила, что в украинских традициях любовь почиталась целый год. Есть колядки и веснянки на брачную тематику. Больше всего о любви говорилось на купальские праздники.

"Настоящая любовь не сгорает, настоящая любовь не использует другого человека. Этот день для нас является возможностью поговорить о чем-то настоящем", – отметил священник Сергей Гончаров.



В День влюбленных стоит поговорить о важном и настоящем / ФотоTima Miroshnichenko, Pexels

Миф 3. Коммерция убивает романтику

Эксперты считают, что любой праздник сейчас коммерциализирован, поэтому это не может убить романтику в День Валентина.

"Не коммерциализация портит праздник, а потребительская ментальность, которая взращена из бедности. Это наследие "совка" – нам все надо. Из-за этого у нас в маршрутках люди с поддельными Louis Vuitton и все студенты ходят с последним айфонами. В то же время на счету нет 30 гривен", – заявил известный маркетолог Дмитрий Розенфельд.

Это проблема в самом человеке. Если рядом есть предприниматели, которые знают, как зарабатывать на праздниках – почему этого не делать. Я не вижу в этом ничего негативного,

– пояснил психолог Владимир Науменко.

Только в США люди тратят на валентиновские подарки более 20 миллиардов долларов. А в масштабах планеты эта сумма, по самым скромным оценкам, достигает 160 миллиардов в год. В Штатах покупают валентинки даже домашним любимцам: на съедобные сердечки для псов и мягкие игрушки для кошек тратят 800 миллионов долларов. При этом 66% людей заявляют, что потребительство извращает День влюбленных.

Миф 4. Лучший подарок женщинам – цветы

Согласно украинскому опросу 2018 года, каждая третья женщина расстроится, если получит в подарок только цветы. И в этом есть и определенное рациональное зерно, ведь накануне Дня Валентина они дорожают в среднем на 300%. К тому же, согласно исследованиям экологов, 20% всех цветов, выращенных ко Дню влюбленных, оказываются на помойке, так и не попав в любящие руки.

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"Когда я был студентом, то это был очень такой крутой подарок. Но если мы говорим о людях, которые имеют финансовые возможности, то этого недостаточно", – пояснил Владимир Науменко.



Вечная дилемма – дарить ли цветы / Фото Brett Sayles, Pexels

Миф 5. Хороший подарок должен быть полезным

В США влюбленные угождают друг другу в среднем на 196 долларов. При этом мужчины тратят почти втрое больше: 291 доллар против 106 долларов. В Украине средний чек и разрыв между полами значительно меньше: 1400 и 1250 гривен соответственно. Для женщин самые желанные подарки – ювелирные изделия и путешествия, а вот мужчины надеются получить гаджеты или товары для спорта.

"Смысл праздника в том, что мы за деньги покупаем хорошее настроение. Сковородку, носки, гаечные ключи – не дарите. Подарите то, что человек в здравом уме не купит", – отметил маркетолог Дмитрий Розенфельд.



Ко Дню Валентина во всем мире тратятся миллиарды денег /Фото Alleksana, Pexels

Миф 6. День Валентина – не для детей

Учителя и учительницы возглавляют рейтинг получателей валентинок – каждый из них получает в среднем 20 открыток в этот день. На 2 месте в мировом рейтинге получателей романтических посланий – военные, а на третьем – врачи.

"Это та вещь, которая помогает ребенку развиваться. Вообще на это нет запретов. Это о любви и это нормально, что ребенок начинает развиваться, потому что есть отношения, диалог, подарки", – пояснил психолог.

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Миф 7. Это праздник провоцирует депрессию и самоубийства

Исследования доказывают, что на самом деле психике вредит не День святого Валентина, а весеннее обострение психических заболеваний, общая нехватка солнечного света и витаминов в это время года.

"Есть очень много людей несчастливых, которые находятся в позиции жертвы. И в любом празднике – 8 марта, Новый год – они всегда находят какие-то минусы... Есть люди, для которых очень важно найти причину, например, в День Валентина нет второй половинки, все, надо идти и быть в депрессии и поставить точку в своей жизни", – пояснил Владимир Науменко.



Некоторые люди впадают в депрессию в День влюбленных / Фото Andrew Neel, Pexels

Не празднуете Валентина? Не беда!

Если вы считаете и дальше День Валентина выдумкой маркетологов и отмечать не собираетесь, возможно, вам подойдет другой праздник, придуманный сценаристами сериала "Парки и зоны отдыха" – день Галентина. Этому празднику всего 10 лет, но оно приобретает все большую популярность.

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Суть проста – в канун Дня Валентина, 13 февраля, нужно собраться с друзьями и классно провести время вместе: есть любимую еду, играть в компьютерные игры, остаться на ночь и устроить бой подушками. Словом, расслабиться, поделать глупости, любить себя и поддерживать друг друга. И если вы давно искали случай, чтобы делать это все, вот, собственно, и повод.