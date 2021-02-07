У міжнародний День солідарності з Білоруссю, 7 лютого, у Києві та Львові влаштували акції підтримки. Українці виходили на вулиці із національною символікою білорусів.

У Києві в небо запустили біло-червоно-білий прапор країни. При цьому українці скандували "Білорусь".

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Акції підтримки у Львові

У Львові кілька десятків людей вийшли з національною символікою Білорусі. Львів'яни тримали в руках плакати зі словами підтримки. Наприклад, "Свобода для Білорусі".

До слова, перед тим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна підтверджує свою солідарність із білорусами у прагненні збудувати незалежну, суверенну, демократичну і європейську країну, яку не поглинатиме Росія.

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