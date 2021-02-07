В международный День солидарности с Беларусью, 7 февраля, в Киеве и Львове устроили акции поддержки. Украинцы выходили на улицы с национальной символикой белорусов.

В Киеве в небо запустили бело-красно-белый флаг страны. При этом украинцы скандировали "Беларусь".

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Акции поддержки во Львове

Во Львове несколько десятков человек вышли с национальной символикой Беларуси. Львовяне держали в руках плакаты со словами поддержки. Например, "Свобода для Беларуси".

К слову, перед тем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина подтверждает свою солидарность с белорусами в стремлении построить независимое, суверенное, демократическое и европейское государство, которое не будет поглощать Россия.

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