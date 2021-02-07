День солидарности с Беларусью: в украинских городах устроили марш-акцию – фото, видео
В международный День солидарности с Беларусью, 7 февраля, в Киеве и Львове устроили акции поддержки. Украинцы выходили на улицы с национальной символикой белорусов.
Источник:телеграм "Радио Свобода"
В Киеве в небо запустили бело-красно-белый флаг страны. При этом украинцы скандировали "Беларусь".
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Акции поддержки во Львове
Во Львове несколько десятков человек вышли с национальной символикой Беларуси. Львовяне держали в руках плакаты со словами поддержки. Например, "Свобода для Беларуси".
К слову, перед тем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина подтверждает свою солидарность с белорусами в стремлении построить независимое, суверенное, демократическое и европейское государство, которое не будет поглощать Россия.
Протесты в Беларуси: что нужно знать
- Протесты в Беларуси начались 9 августа 2020 года. Люди вышли на улицы после объявления результатов президентских выборов.
- По их результатам, победу якобы получил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Правда, белорусы и цивилизованный мир убеждены, что выборы сфальсифицировали.
- Митинги превратились в столкновения с ОМОНовцами. Силовики задерживали и били тысячи человек. В результате несколько протестующих погибли.
- Кроме этого, в Беларуси объявляли всенародные забастовки. Работники предприятий массово не выходили на работу.
- Акции протеста проходят до сих пор, особенно ситуация обостряется в выходные. Кстати, 9 февраля будет полгода от начала митингов.
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