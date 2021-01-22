22 января Украина отмечает День Соборности. В этот день в 1919 году был подписан документ об объединении Украинской народной республики и Западноукраинской Народной Республики в единое украинское государство, который вошел в историю как "Акт Злуки".

Как отмечают этот день в разных уголках нашей страны – читайте в материале 24 канала.

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Запорожье

В Запорожье участники войны с Россией традиционно собрались в День соборности возле памятного креста на острове Хортица. Именно здесь в апреле 1918 года, за 9 месяцев до "акта злуки" украинских земель, происходили знаковые исторические события.

Чествование памяти участников национально-освободительной борьбы / Фото "Радио Свободы"

Тогда Запорожье освободили от большевиков 2 военных подразделения: легион Сечевых стрельцов Западно-украинской Народной Республики во главе с легендарным Василием Вышиваным и Запорожский корпус армии УНР не менее легендарного полковника Петра Болбочана. Они устроили совместный военный парад в городе, а на Хортице – многотысячную панихиду по всем защитникам земли украинской. "Первая Злука" – так символично назвали историки эту встречу двух войск. 22 января участники акции также поминали защитников Украины.

Львов

Во Львове память борцов за независимость и соборность Украины почтили на Лычаковском кладбище. Там возложили цветы и зажгли свечи у Мемориала воинам Украинской галицкой армии. А также на могилах госсекретаря военных дел Западноукраинской Народной Республики Дмитрия Витовского и президента Национального совета ЗУНР Евгения Петрушевича.

Чествование погибших героев во Львове: смотрите фото Львовского городского совета

Помянули и украинских героев, погибших на Донбассе. После состоялась панихида по всем тем, кто отдал жизнь за Украину.

Харьков

А в Харькове в этот день сделали рушниковую цепь единства. Сотни людей взялись за руки и соединилась вышитыми полотнами и флагами. Традиционно, ежегодно 22 января горожане создают памятную цепь возле памятника Шевченко.

Цепь единства в Харькове: смотрите фото "Европейской солидарности"

"Мы должны выучить урок, который был более чем 100 лет назад, когда украинцы на словах будто соединились, и это было действительно объединение ЗУНР и УНР, а за год до этого была провозглашена независимость. Но, к сожалению, мы тогда не смогли спасти нашу страну. Сегодня ситуация другая – 30 лет Украина независимая, но идет война и надо выходить, чтобы доказывать это каждый год", – заявил участник рушниковой Цепи единства Владимир Чистилин.

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Как в Украине отмечали День соборности: смотрите в сюжете