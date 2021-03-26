В Украине 25 марта отметили День Службы безопасности – она была создана именно в этот день 29 лет назад. Сотрудники СБУ решили не забывать о бывших "коллег" из Крыма, которые в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону врага.

Сообщение передали через крымские радиостанции. Впрочем, из-за цензуры на оккупированном полуострове "приветствие" пришлось передавать с помощью шифра, который поймут только связанные с СБУ люди. Интересно Может быть причастна к оккупации Крыма, – СБУ объяснила обыски в "Украинском выборе" Медведчука Поэтому 25 марта жители ныне оккупированного полуострова смогли услышать сразу два зашифрованные сообщения на русском языке: "Поздравляем бывших коллег из театра на Ивана Франко в Симферополе с профессиональным праздником. Мы вас не забываем, наша память не имеет сроков давности. От коллектива театра на Владимирской".

"Коллеги из театра на Владимирской приветствуют бывших коллег из театра на Ивана Франко с профессиональным праздником. Мы вас не забываем, наша память не имеет сроков давности". На сленге спецслужбы слово "театр" означает отделение СБУ. До оккупации главное отделение в АР Крым был расположен на улице Ивана Франко в Симферополе. Зато на улице Владимирской в ​​Киеве расположено главное управление Службы безопасности. Стоит отметить, что такое "поздравление" от украинских спецслужбистов не осталось незамеченным. ФСБ России, которая сейчас незаконно действует в Крыму, даже начала проверку его источника. Коротко о предателях из СБУ в Крыму В 2014 году, когда Россия начала оккупацию Крымского полуострова, в рядах Службы безопасности Украины, как и в других видах войск и ведомств, многие оказались предателями и перешли на сторону оккупантов.

Так в 2016 году СБУ опубликовала поименный список предателей с полуострова, который в целом насчитывал 1 тысячу 391 фамилию.

В том же году главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что из всего личного состава в Крыму на материк вернулись только 242 офицера Службы, которые остались верными присяге.