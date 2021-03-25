25 марта свой день рождения отмечает Служба Безопасности Украины или просто СБУ. За последнее время СБУ доказала свою эффективность и показала результат, но самостоятельно очиститься от "наследства прошлого" спецслужба не способна. Это главный аргумент тех, кто продвигает идею реформы СБУ.

Наследница КГБ

СБУ была создана 25 марта 1992 года, когда Верховная Рада приняла соответствующее решение. Национальная спецслужба возникла на руинах советского КГБ – она ​​унаследовала от предшественника немало функций и служб, но была не слишком эффективна. Во времена "застоя" и "перестройки" украинская часть КГБ по большей части не занималась реальными делами – они шпионили за диссидентами и выполняли роль "политического розыска". В новых условиях, возникших после развала СССР, мода на жандармов прошла, а контрразведчиков, да еще и со знанием иностранных языков, было не слишком много. Специалисты предпочли реализовывать себя в бизнесе, а некоторые решили "совмещать".

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Наследие КГБ оказалось тяжелым бременем и запрограммировало систему для воспроизведения. Впрочем, были и попытки что-то изменить. В этом помогли новые союзники – европейские страны и США. Но оглядки на бывшего "старшего брата" из Москвы никто не отменял. После обретения независимости в Украине не была проведена люстрация, а значит – и очистка системы государственного управления. Это сказалось и на СБУ – спецслужбой руководили бывшие коммунисты, комсомольцы и КГБшники, многие из них были агентами России, многие сохранили старые связи с бывшими однокурсниками или сослуживцами. В девяностых на это закрывали глаза, со временем это станет большой проблемой.

В 90-е в Украине произошло первоначальное накопление капиталов. СБУ в этих процессах играла вспомогательную роль, основную же "работу" выполняла милиция. Впрочем, впоследствии "контора" активно включилась и оттеснила "ментов". Правда, это было своего рода "синекурой", а приоритетом оставалась защита "государственности", то есть – интересов режима.

Как это происходило, дают представление так называемые "пленки Мельниченко", на которых тогдашний глава СБУ Леонид Деркач рассказывает о прослушивании политической элиты, "работе" с журналистами и других кулуарных вопросах.

В новом веке – спецслужба уже активно занималась "экономическими вопросами", ее руководители стали очень богатыми людьми. Один из них – Валерий Хорошковский, что в качестве руководителя СБУ закрепил за собой статус олигарха.

На службе президентов

Четвертый президент Украины Виктор Янукович принял СБУ под личный контроль. Спецслужба начала активно "кошмарить" бизнес и "отжимать" активы в пользу семьи президента и доверенных ему лиц. Другим аспектом деятельности спецслужбы был ее антиукраинский характер.

Во главе СБУ Янукович поставил сначала откровенно пророссийского персонажа – генерала Калинина, а потом – вообще гражданина РФ Якименко. Они вместе с российскими агентами во главе Министерства Обороны не только зачистили проукраинские кадры, но и "проспали" российскую агрессию, однако не забывали об обогащении и терроре.

После победы Революции Достоинства возникла насущная необходимость реформирования СБУ (собственно, о реформе спецслужбы было объявлено еще во времена президента Ющенко, но Янукович добился отмены реформ через Конституционный суд, а то, на что не решился суд – просто спустил на тормозах). Впрочем, в условиях открытой российской агрессии реализовывать реформу было не так просто. Кроме того, у нового руководства Украины не было и особого желания этого делать.

Мантрой "Путин нападет", которая стала фактическим индульгенцией за все, удачно воспользовался пятый президент Украины – во времена Порошенко давление на бизнес не прекратилось и даже усилилось (а сам президент стал долларовым миллиардером). СБУ продолжила активно вмешиваться и "садиться" на потоки, контролировать старые "схемы" и придумывать новые. Имена Демчин и Семочко стали общеизвестными синонимами слова "коррупционер".

Инициатива привлечь Медведчука к процессу освобождения пленных принадлежала исключительно Петру Порошенко. Именно он дал указание о его назначении. Это произошло в кабинете президента в присутствии министра иностранных дел Климкина,

– экс-глава СБУ Валентин Наливайченко рассказывает о нюансах отношений руководства Украины и агента влияния РФ.

По приказу Порошенко СБУ фактически зачистила рынок дизтоплива и передала контроль над ним агенту влияния России Виктору Медведчуку. Сейчас по этому поводу ведется расследование, но об этих фактах СМИ писали практически синхронно с теми событиями.

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Тайные встречи Порошенко и Медведчука – СХЕМЫ:

Впрочем, это была лишь видимая часть коррупционного айсберга. Дело в том, что СБУ – непубличная, а потому довольно частые клановые и подковерные войны остаются за пределами внимания СМИ и гражданского общества. Это позволило топам спецслужбы вести собственную игру и стать в определенной степени неуправляемыми.

Кадровый СБУшник Сергей Семочко – персонаж антикоррупционного расследования:

Конечно, среди нескольких десятков тысяч сотрудников СБУ есть немало честных и порядочных людей, но коррумпированное руководство и коллеги бросали и бросают тень даже на героев.

Заместитель председателя СБУ Павел Демчина – в объективе "СХЕМ":

Новая попытка реформы

Коррупция и деградация спецслужбы стали очевидными и вопрос реформы СБУ было одним из требований граждан Украины на выборах президента в 2019 году. На них победил несистемный кандидат – комик Владимир Зеленский. Бывший юморист назначил главой СБУ своего товарища детства Ивана Баканова – бизнесмена и юриста, без должного военного опыта и работы в спецслужбах.

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Гражданский (фактически) руководитель СБУ должен был начать борьбу с коррупцией и попытку мягкого реформирования путем точечного "очищения". Сделать это без опыта и знания системы оказалось непросто, особенно, когда твои заместители и их заместители ведут свои игры и решают свои вопросы.

Как живется "простому СБУшнику":

Впрочем, реформа СБУ была не только требованием общества, но и желанием западных партнеров Украины. Проблемой занимались не только в СБУ, но и в Офисе Президента и парламенте. Итоговый проект реформы СБУ не понравился – Баканов в своем программном интервью "Интерфакс-Украина" в ноябре 2020 года его жестко раскритиковал.

Саму мантру о "прекращении давления" на бизнес следует пересмотреть. Статистика доказывает – бизнес гораздо чаще жалуется на другие силовые органы, чем на СБУ,

– председатель СБУ Иван Баканов в интервью "Интерфакс-Украина" от 13 ноября 2020 года рассказывает о "рисках" реформы.

Человек, который в свое время сам пострадал от "наездов" людей с "конторы", начал защищать идею сохранения фактического кураторства спецслужб над бизнесом (Баканов даже осторожно напомнил, что идет война, а значит никак нельзя отнимать у СБУ "экономику", следствие и остальное).

Также руководству СБУ не понравились идеи сокращения и лишения функции досудебного следствия и многое другое. Баканов не избегал острых эпитетов – вспомнил и о "диванных экспертах", и о голословных обвинениях и даже привел статистику, согласно которой у бизнеса вообще почти нет вопросов к спецслужбе, а "кураторов" и "смотрящих" просто не существует.

К сожалению, с СБУ никуда не делись агенты России (задержание генерала Валерия Шайтанова в апреле 2020), также внутри спецслужбы продолжаются клановые войны (попытка покушения на начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова).

Последняя операция происходила просто накануне голосования в парламенте. 28 января 2021 года Верховная Рада приняла за основу закон о реформировании спецслужбы. Этот процесс будет постепенным – спецслужбу должны сократить в несколько этапов, ее лишат полномочий в сфере экономики (этим займется новая структура – Бюро Экономической Безопасности) и борьбы с коррупцией, а после 2024 года СБУ полностью избавится от функций досудебного следствия. Законом предусмотрена демилитаризация спецслужбы – сотрудники большинства подразделений будут иметь не военные, а специальные звания. Конечно, если не будут внесены изменения в ходе второго чтения.

Что предусматривает новая реформа СБУ:

Все эти шаги направлены на превращение СБУ с организации, которая занимается ВСЕМ, на "классическую" спецслужбу, которая занимается четко определенными "узкими" задачами, то есть проводит контрразведку и противодействует терроризму.

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На фоне шагов по реформированию СБУ в "конторе" начали работать и отчитываться о результатах. Последние громкие решения СНБО базируются на доказательствах, что собрали СБУ.

Впрочем, реформа СБУ, предстоит параллельно со всеми остальными, в частности судебной реформой и реформой правоохранительной системы.