Зеленский все еще принимает поздравления от мировых лидеров: что пожелали Санду, Эрдоган и Алиев
Владимир Зеленский 25 января отметил свой 43 день рождения. Однако он продолжает получать поздравления от мировых лидеров.
Источник: Офис Президента
В целом Зеленского поздравили президент Молдовы Майя Санду, глава Литвы Гитанас Науседа, президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер Азербайджана Ильхам Алиев.
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Кто поздравил Зеленского с днем рождения
Молдова
Майя Санду в своем поздравительном письме пожелала Зеленскому крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Убеждена, что конструктивные дискуссии о текущих вопросах повестки дня молдавско-украинских отношений и достигнутые нами договоренности быстрее трансформируются в конкретные совместные действия на благо наших граждан,
– отметила Майя Санду.
Литва
Лидер Литвы поздравил Владимира Зеленского на своей странице в твиттере. Он пожелал украинскому президенту крепкого здоровья и успеха в новом году. Также Гитанас Науседа пожелал Зеленскому сил в дальнейшем продвижении Украины на пути евроатлантической интеграции.
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Турция
Реджеп Эрдоган направил главе украинского государства письмо с пожеланиями, в котором выразил удовлетворение уровнем украинского-турецкого сотрудничества в различных областях.
Наши отношения на уровне стратегического партнерства, которые опираются на добрососедство, общие интересы и взаимоуважение, имеют особое значение с точки зрения мира и спокойствия нашего региона,
– отметил Эрдоган.
Он пожелал Зеленскому здоровья и счастья, а также и передал украинскому народу пожелания благосостояния и благополучия.
Азербайджан
Ильхам Алиев в своем поздравительном письме отметил, что Украину и Азербайджан связывают крепкие отношения.
Я высоко ценю ваши усилия, направленные на углубление этих отношений. Я верю, что связи между нашими странами будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов,
– говорится в поздравлении президента Азербайджана.
Заметим, что в свой день рождения Зеленский опубликовал селфи из спортзала. Он написал, что в душе чувствует себя на 30 лет. Хотя на самом деле ему уже исполнилось 43 года.
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