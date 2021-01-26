Владимир Зеленский 25 января отметил свой 43 день рождения. Однако он продолжает получать поздравления от мировых лидеров.

Источник: Офис Президента

В целом Зеленского поздравили президент Молдовы Майя Санду, глава Литвы Гитанас Науседа, президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер Азербайджана Ильхам Алиев.

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Кто поздравил Зеленского с днем ​​рождения

Молдова

Майя Санду в своем поздравительном письме пожелала Зеленскому крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Убеждена, что конструктивные дискуссии о текущих вопросах повестки дня молдавско-украинских отношений и достигнутые нами договоренности быстрее трансформируются в конкретные совместные действия на благо наших граждан,

– отметила Майя Санду.

Обратите внимание! 12 января президентка Молдовы Майя Санду прибыла в Украину – это был ее первый зарубежный визит в статусе главы государства. Во время встречи Владимир Зеленский и Майя Санду договорились о создании президентского совета.

Литва

Лидер Литвы поздравил Владимира Зеленского на своей странице в твиттере. Он пожелал украинскому президенту крепкого здоровья и успеха в новом году. Также Гитанас Науседа пожелал Зеленскому сил в дальнейшем продвижении Украины на пути евроатлантической интеграции.

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Турция

Реджеп Эрдоган направил главе украинского государства письмо с пожеланиями, в котором выразил удовлетворение уровнем украинского-турецкого сотрудничества в различных областях.

Наши отношения на уровне стратегического партнерства, которые опираются на добрососедство, общие интересы и взаимоуважение, имеют особое значение с точки зрения мира и спокойствия нашего региона,

– отметил Эрдоган.

Он пожелал Зеленскому здоровья и счастья, а также и передал украинскому народу пожелания благосостояния и благополучия.

Азербайджан

Ильхам Алиев в своем поздравительном письме отметил, что Украину и Азербайджан связывают крепкие отношения.

Я высоко ценю ваши усилия, направленные на углубление этих отношений. Я верю, что связи между нашими странами будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов,

– говорится в поздравлении президента Азербайджана.

Заметим, что в свой день рождения Зеленский опубликовал селфи из спортзала. Он написал, что в душе чувствует себя на 30 лет. Хотя на самом деле ему уже исполнилось 43 года.

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