"Слуги народа" собрались на заседание в день рождения Президента Украины Владимира Зеленского. Там не только работают, нардепы планируют поздравлять президента с праздником. Некоторые даже поделились, что подарят имениннику.

Источник: 24 канал

В КВЦ "Парковый", где и проходит заседание, полностью перегородили территорию – журналистов не пустили даже во двор. В то же время их угощают чаем на улице.

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Ожидают также, что на заседание прибудет премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Сначала они должны выступить с поздравлениями, позже президента поздравит фракция – от них должен быть общий подарок. Какой именно – пока неизвестно.

Кроме этого, некоторые нардепы приготовили подарок лично. Нардеп Святослав Юраш поделился своим подарком.

Надо же кроме всего прочего поздравить – день рождения все же. Я из Львова. У нас есть много важных и интересных старых книг. Недорогих, но приятных. Поэтому я такой подарок подобрал,

– сказал Юраш.

Напомним, что "слугам" накануне сказали отдать свои телефоны в секретариат. Скорее всего, такое правило ввели для того, чтобы никакие видео не слили в сеть как компромат.

Журналистов предупредили, что заседание фракции продлится долго – до 22:00.

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