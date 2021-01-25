В Офисе Президента рассказали, какой подарок хочет Зеленский на день рождения
Владимир Зеленский 25 января отмечает свой день рождения. Украинскому лидеру исполнилось 43 года.
Источник: "Українська правда"
В Офисе Президента рассказали, какой подарок хотел бы получить Владимир Зеленский.
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Как сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, президент Зеленский просит тех, кто хочет его поздравить с днем рождения, перевести средства для любой инфекционной больницы в Украине.
Президент Украины попросил тех, кто изъявил желание поздравить его с Днем рождения и подарить ему подарок, поддержать одну из инфекционных больниц любой суммой, но от чистого сердца,
– отметила Мендель.
Она добавила, что "благотворительность и помощь врачам – лучший подарок".
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Заметим, что в свой день рождения Зеленский опубликовал селфи из спортзала. Очевидно, президент тренировался. Он написал, что в душе чувствует себя на 30 лет. Хотя на самом деле ему уже исполнилось 43 года.
Пользователи сети поздравили Зеленского в комментариях. Украинцы пожелали осуществления планов, счастья и здоровья. Правда, не все были такими любезными. Некоторые напомнили президенту за высокие тарифы на коммунальные услуги и цены. Один из комментаторов даже упрекнул Зеленского за 11 айфон в его руках.
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