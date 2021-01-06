6 января в Украине отмечают день рождения одного из самых выдающихся ее сыновей – Василия Стуса. Стус мог прожить спокойную и сытую жизнь, мог стать классиком советской литературы, вместо этого избрал трудный и тернистый путь правды и жизни по совести.

О жизни, смерти и бессмертии Василия Стуса читайте в материале 24 канала.

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Биография Василия Стуса

Василий Стус родился на Рождество – 6 января 1938 года – в Винницкой области в крестьянской семье, был четвертым ребенком в семье. Совсем маленьким Василий переезжает на Донбасс, куда советская власть массово загоняла в 30-е годы людей. Там бывшие крестьяне превращались в рабочих шахт и многочисленных заводов. Его отец – Семен Демьянович – вынужден был перевезти семью в город Сталино (ныне – Донецк) и пойти работать на местный химзавод.

В годы Второй Мировой семья не смогла эвакуироваться, осталась в оккупированном нацистами городе и жила в нищете. После войны Стусов отец получил небольшой земельный участок и начал на нем строить дом (сегодня он разрушен другими оккупантами – русскими). Детство и юношеские годы Василий Стус провел на Донбассе, здесь он пережил Голодомор 1946 – 1947 годов, здесь он с серебряной медалью окончил школу.

Рано научился играть на гитаре, освоил шахматы, упорно играл в футбол. За что бы он не брался, все у него получалось... Он как будто чувствовал, что жизнь его коротка, времени зря не терял, всегда был в работе, – сестра Стуса Татьяна вспоминает о брате.

После школы Стус поехал в Киев – поступать на журналиста, но 16-летнего юношу вернули с небес на землю. Он поступил в местный пединститут (в настоящее время – Донецкий национальный университет имени Василия Стуса). На факультет украинской филологии (впоследствии – историко-филологический факультет) Стуса зачислили без вступительных экзаменов.

Сестра поэта Татьяна вспоминала, что перед первым курсом Стус летом работал на железной дороге, чтобы заработать денег на радиолу. Василий был самым молодым в академической группе. Но быстро завоевал авторитет среди однокурсников благодаря эрудированности и приветливости. Самостоятельно выучил латынь, хорошо знал немецкий язык. Читал Гейне в оригинале. В университете на занятиях с немецкого переводил без словаря. А отвечал всегда исключительно на украинском. Тогда же Василий начал писать стихи.



Молодой и перспективный / Фото – Музей Василия Стуса

Стус окончил институт в 1959 году с красным дипломом, после этого по распределению работал учителем на Кировоградщине, потом 2 года служил в армии на далеком Урале. После демобилизации учительствовал на Донбассе, поработал в шахте, но решил связать жизнь с литературой.

На Донбассе читать украинский язык в русской школе – одно слабоумие. Одно устное заявление родителей – и дети не будут изучать язык народа, который вырастил этих родителей...Обязательно – немецкий, французский, английский языки, кроме родного.... Я считаю, что судьба Донбасса – это будущая судьба Украины, когда будут одни соловьиные пения. Как же можно мириться с тем особым интернационализмом, который может привести к гибели целой духовной единицы человечества? Ведь нас – за 40 миллионов, – фрагмент письма Василия Стуса к известному украинскому поэту Андрею Малышко.

Первые стихи Стуса были напечатаны еще в 1959 году (при поддержке Малышко), за годы службы в армии литератор заинтересовался немецкой поэзией, а поскольку хорошо знал немецкий – начал переводить любимых Рильке и Гете. В 1963 году Василий Стус становится литературным редактором газеты "Социалистический Донбасс", но долго на этом посту не задерживается и за 7 месяцев переезжает в Киев. В столице тогдашней УССР Василий Стус поступает в аспирантуру Института литературы имени Тараса Шевченко Академии наук УССР на специальность "теория литературы".

Шестидесятник

Молодой аспирант быстро обосновался в Киеве – он поселился в общежитии на окраине города и начал творить. Вскоре мир увидел первый сборник его стихов под названием "Круговерть", также вышли в свет несколько научных статей и переводов стихов Иоганна Вольфганга фон Гете, Райнера Мария Рильке и Федерико Гарсия Лорки. А еще коренастый, высокий и красивый молодой человек стал постоянным участником встреч киевских интеллектуалов и местной богемы.

Оттепель и шестидесятники "Оттепель" связывали с именем бывшего приспешника Сталина – Никиты Хрущева, который после смерти тирана и борьбы за власть между его наследниками возглавил СССР и начал реформы. Киев тогда был одним из центров интеллектуальной жизни СССР – после смерти Сталина и развенчания его культа власть имущие решились на некоторую либерализацию режима и дали более или менее свободно развиваться культуре. Тогда несколько ослабила свою хватку Москва, а в национальных республиках СССР началась новая лайтовая "коренизация" (в УССР за нее отвечал Петр Шелест). Этот период вошел в историю как "Оттепель", а люди, что не побоялись ЖИТЬ в то время, получили имя "шестидесятники". Для большинства из них принадлежность к этому неформальному течению была видимой и ограничивалась внешними признаками – одеждой, прическами, музыкой и тому подобное; впрочем, было немало людей, которые почувствовали вкус свободы и не желали возвращаться к старым временам – они заявили о своем несогласии с советским тоталитарным режимом. И лишь единицы сделали это в полный голос. Среди них был Василий Стус. В октябре 1964 года он был отстранен от власти и новым правителем СССР стал Леонид Брежнев. Тогда же началась "реакция" и довольно быстрое закручивание гаек.

Василий Стус имел все шансы на то, чтобы быть успешным в Советском Союзе, имел бы просторную квартиру, машину, дачу, премии, возможно бы, стал живым классиком советской литературы. Для этого нужно было покориться и просто талантливо нахваливать Ленина и коммунистов, беспощадно карать своей поэтической лирой бандеровцев и буржуазных националистов, обличать капитализм и его верного товарища – мировой сионизм, славить советскую власть и несокрушимую дружбу народов, объединившихся вокруг мудрого российского.



Василий Стус с семьей, сестрой Марией и ее дочерью Татьяной / Фото – Музей Василия Стуса

Путь прост и понятен – им вынуждены были пройти большинство украинских литературных гениев 20 века – Тычина, Рыльский, Остап Вишня, Сосюра, Малышко, Павлычко, Бажан и многие другие. Большинство из них искренне ненавидели советскую власть и не имели иллюзий относительно нее, потому что знали правду; многие тайком, в дневниках или воспоминаниях признавали, что вынуждены были жить двойной жизнью, боялись за себя и свои семьи, все чувствовали сердцем, но не отказались от щедрых подачек Москвы. Стус таким не был, он хорошо осознавал, что с ним будет, но не изменил себе и не предал Украину.

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4 сентября 1965 года 27-летний Василий Стус вместе с тремя побратимами – Иваном Дзюбой, Вячеславом Чорноволом, Юрием Бадзем – на премьере фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в кинотеатре "Украина" (существует до сих пор, расположен в центре Киева на улице Городецкого) устроили "идеологическую диверсию" против СССР. Она заключалась лишь в том, что попросили собравшихся в зале людей встать в знак протеста против августовских арестов украинской творческой интеллигенции. Тогда встали где-то 50 – 60 человек с 800, что были в зале.

Диссидент

После этого путь Василию Стусу к советскому литературному олимпу был закрыт. Его выгнали из аспирантуры, и он перебивался случайными заработками (работал в историческом архиве, шахте, железной дороге, на стройке, в котельной и метро, даже был инженером в конструкторском бюро Министерства промышленности стройматериалов УССР. Все это время Стус был под наблюдением КГБ – спецслужбы ждали удобного случая.

В Украине его больше не печатали – второй сборник поэта "Зимові дерева" увидел свет в самиздате и впоследствии без согласия автора – за рубежом (в Лондоне). Советская власть не любила Стуса и он отвечал тем же – он не боялся об этом говорить, писал открытые письма к коммунистическому руководству государства. В них он осуждал тоталитаризм, репрессии, порабощение Украины и разоблачал имперскую сущность СССР. Также Василий Стус присоединился к правозащитному движению.

В 1968 году Стус был подписантом открытого письма к руководителю СССР Брежневу и председателю КП(б)У Подгорному – так называемого "исьма 139-ти". В нем представители украинской интеллигенции требовали прекратить политические репрессии против украинцев.

Сейчас поступки украинских диссидентов многим могут показаться обычными, а кому-то – наивными и даже инфантильными, но надо понять, что в тоталитарные времена это был настоящий подвиг и именно благодаря таким людям, ярким представителем которых был Василий Стус, в Украине сейчас можно свободно высказывать свои мысли и не бояться попасть за решетку за убеждения. Вместе с тем и сейчас очень легко оказаться в тюрьме и потерять карьеру, а то и жизнь в соседних с Украиной государствах – России и Беларуси. Именно против этого боролся Василий Стус и именно за это украинцы выходили на Майдан в 1990-м, 2004-м и 2013-м годах.

12 января 1972 года в Киеве и Львове арестовали 19 человек, которые по давней украинской традиции собрались на рождественскую коляду. Среди диссидентов-колядников был Василий Стус. Их обвинили в украинском буржуазном национализме и других грехах, в частности – участии в основанной Черноволом организации "Комитет защиты прав украинцев". Эти события стали прологом для разгрома украинского национального движения. Несчастные получили реальные тюремные сроки, в том числе Василий Стус был наказан 5 годами колонии и 3 годам ссылки.



Особенно опасен / Фото – Музей Василия Стуса

Заключение Василий Стус отбывал в мордовских лагерях в Магаданской области (в 1975 году он едва не погиб – 1 августа у него произошел прорыв стенки желудка, поэту пришлось делать срочную операцию просто в лагере, а потом еще одну – в Ленинграде). После освобождения патриота оставили еще на два года работать на местной золотых приисках. В лагерях Стус не прекращал писать стихи – они впоследствии выходили либо в "самиздате", либо в "тамиздате" – за границей.

В 1979 году Василий Стус вышел на волю, но был свободным лишь несколько месяцев – он попал под волну так называемых "олимпийских арестов" – СССР готовился к проведению Летней Олимпиады и зачищал инакомыслящих. Формальным поводом для ареста стало вступление Стуса в разгромленную тогда правозащитную организацию диссидентов – Украинский Хельсинский Союз.

Узнал, что людей, близких к Хельсинской группе, репрессируют самым грубым образом... Видя, что группа фактически осталась на произвол судьбы, я вступил в нее, потому что просто не мог иначе. Когда жизнь забрана – в крошке не нуждаюсь, – Василий Стус объясняет, почему пошел на фактическое самоубийство на страницах своей "Лагерной тетради".

В мае 1980 года снова Василия Стуса арестовали, он отказался от адвоката, но его назначили насильно. Им стал печально известный ныне Виктор Медведчук. Сын бывшего нацистского коллаборациониста на суде был второстепенной и даже декоративной фигурой, однако, сыграл в фейковом процессе свою жалкую роль и фактически стал соучастником преступления, ведь Василий Стус получил 10-летний срок заключения и на волю живым не вернулся.

Обвинения были смехотворны – Стусу инкриминировали его письма, официальное заявление в прокуратуру по поводу ареста поэта Николая Горбаля, а также его собственное творчество и устную агитацию.

Мужественного украинца отправили в лагерь особого режима ВС-389/36 в Пермской области, там он должен был делать какие-то непонятные детали для советских утюгов и наконец замолчать. Пока был жив – Стус не молчал. За это прошел через физическое и моральное издевательство, одиночную камеру, карцеры, запрет творчества.

Смерть и бессмертие

4 сентября 1985 года – ровно через 20 лет после знаменитого демарша в кинотеатре "Украина" – Василий Стус умер при до сих пор невыясненных обстоятельствах. Бездыханное тело якобы нашли его палачи в карцере, где Стус отбывал очередное наказание и держал голодовку. Согласно официальной версии, у великого украинца не выдержало сердце. Как предполагают исследователи жизни Стуса, его мог убить кто-то из обслуги.

Василию Стусу было всего 47 лет.

В тот же день в том же лагере умер побратим Стуса Олекса Тихий. Обоих похоронили вблизи места их пытки – в селе Борисово Чусовского района Пермской области. Впоследствии выяснилось, что советская власть не удовлетворилась лишь смертью Василия Стуса – бесследно исчез его последний сборник – "Птах душі" – около 300 стихов поэта, а также его переводы на украинский Рильке и Гете.

Василий Стус погиб 4 сентября 1985 года:

В конце 1989 года тела Василия Стуса и Олексы Тихого были эксгумированы и возвращены в Украину для перезахоронения. Героев похоронили на киевском Байковом кладбище. На траурную процессию тогда в центре Киева собрались десятки тысяч людей – с запрещенными советской властью трезубцами и сине-желтыми флагами.

Таким образом, сбылось стихотворное пророчество Василия Стуса: "Народе мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя".

В 1990 году, когда СССР доживал последние дни, Василий Стус был реабилитирован. Посмертно. В 1991 Василий Стус посмертно получил Шевченковскую премию, а в 2005 году – высокое звание Героя Украины.

Именем Стуса в Украине названы улицы, в 2016 году его имя получил родной вуз – Донецкий национальный университет, который из-за очередной российской агрессии вынужден был покинуть Донецк, произведения и жизненный путь Стуса изучают в школе и университетах, он является примером для подражания и образцом несокрушимости.

Смотрите сюжет о музее Стуса в Донецкой области:

Новый суд над Стусом

Даже в Независимой Украине, о которой так мечтал великий патриот, правду о жизни и смерти Василия Стуса до сих пор желают скрыть представители пророссийских сил во главе с бывшим "адвокатом" поэта, а сегодня – олигархом и кумом Путина Виктором Медведчуком.

Именно при его содействии было оказано давление на авторов кинофильма "Запрещенный", которые в итоге подвергли его самоцензуре. Также Медведчук попытался оспорить правду и добился через суд запрета книги историка Вахтанга Кипиани, в которой собраны материалы дела Стуса 1980 года и раскрыто позорную роль его адвоката в том процессе.

Виктор Медведчук оправдывается за участие в процессе Стуса:

Медведчук победил в суде, но лишь подтвердил "эффект Барбары Стрейзанд", ведь книга о его преступлении и подвиге Василия Стуса получила невероятную рекламу и стала бестселлером.

Эффект Стрейзанд в действии:

Так Василий Стус снова проиграл в суде, но правда снова победила. Для украинцев Василий Стус – великий герой, который пожертвовал собой ради Украины, а Виктор Медведчук – жалкий приспособленец. Такими они и останутся в истории.

День рождения Василия Стуса: смотрите видео 24 канала