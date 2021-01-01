1 января в Украине традиционно отмечают день рождения Степана Бандеры. Этот человек давно стала символом борьбы с Независимость Украины, однако однозначной оценки фигуры руководителя ОУН нет и, похоже, никогда не будет.

Так сложилось, что существует несколько Бандер (как бы странно то ни звучало). Есть Бандера-человек, а есть Бандера-миф. По первому варианту все довольно однозначно – исторические факты и свидетельства, позволяющие воссоздать основные этапы его жизни и деятельности. Может отличаться лишь их трактовка.

Однако, такой Бандера интересен лишь довольно узкому кругу ученых, а большинство людей о жизни Бандеры не знают и вовсе не хотят понимать, что он был человеком своего времени – тяжелого, страшного и совсем иного, а поэтому. Почему так произошло и каким Степан Бандера был на самом деле, читайте в материале 24 канала.

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Когда речь заходит о Степане Бандере как мифе – возникают конфликты и споры. К сожалению, ученым-историкам в этом дискурсе отводится второстепенная роль, зато занимаются Бандерой-мифом пропагандисты и политики. Конечно, в своих целях.

Президент Зеленский пытается ответить на вопрос, который не имеет однозначного ответа:

Почему Бандеру ненавидят

Советская пропаганда и ее наследники из России демонизируют Бандеру – за годы промывание мозгов уроженец Старого Угрынива в умах большого количества людей стал тождественным если не Гитлеру, то Дарту Вейдеру. Его именем запугивают с экранов ТВ несчастных россиян и тех украинский, которые по каким-то причинам его смотрят.

Поток лжи и искажения фактов не останавливается – российские СМИ в промышленных масштабах распространяют фейки о Бандере и сейчас. Обострение обычно начинается в январе – день рождения лидера ОУН. Например, в прошлом году россияне пытались убедить, что Бандера был агентом Гитлера и в качестве доказательств представили рассекреченные архивы ЦРУ. На самом деле речь шла о статье-паскивиле 1951 года, где и были озвучены эти безосновательные обвинения. Впрочем, это не помешало "Скабеевой и Ко" получить команду "фас" и отработать "по теме".

Как работает российская пропаганда:

Также страшным людоедом изображают Степана Бандеру пропагандисты из Польши и Израиля, правда, до масштабов преувеличений российских коллег им далеко.

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Ненавидят Бандеру представители украинской "пятой колонны". Именно их стараниями Степана Андреевича лишили звания Героя Украины, а переименование столичного проспекта в честь выдающегося исторического деятеля превратилось в "Санта-Барбару". Также с целью запятнать Бандеру была проведена "научная работа" – так он стал вдохновителем Львовского погрома и "Волынской резни" (что, конечно, не так).

После побега Януковича и его соратников, к счастью, объемы "ненависти" значительно сократились, сейчас ее лицами остаются откровенные маргиналы вроде бывших чиновников-регионалов или действующего нардепа от "Слуги народа" Бужанского.

Стараниями пропагандистов был создан страшный образ "бЕндеровцев" (так Бандера непонятным образом объединился с Остапом Бендером), которые уничтожают все российское или русскоязычное, едят детей и вообще ведут себя, словно какой-то ИГИЛ. В это поверили даже самые пропагандисты и их руководители (чего стоит безумное заявление министра иностранных дел РФ Лаврова о том, что Бандера был осужден на Нюрнбергском трибунале). Именно эти образы были использованы для легитимизации оккупации россиянами части Украины, которая длится до сих пор.

Почему Бандеру обожают

В Украине имя Бандеры также мифологизировано. Сначала силами части украинской диаспоры, впоследствии благодаря маргиналам, которые внезапно для всех и для себя превратились в мейнстрим (а некоторые даже несколько лет руководили "исторической памятью"), он приобрел признаки непогрешимости и стал чуть ли не святым (это, конечно, не так).

Как Степан Бандера получил новую жизнь:

Также имя Бандеры фактически приватизировали себе отдельные политические силы. Сейчас они упорно пытаются строить новую Украину по предписаниям и установкам Бандеры. А поскольку он их не оставил – выходит плохо, поэтому довольно часто имя проводника ОУН-Б используют для освящения сотрудничества с олигархами (часто – с криминальным прошлым), банального зарабатывания денег и должностей, а еще – для оправдания собственных ошибок.

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Как следствие, борьба за Бандеру продолжается: появляются новые фронты этой войны и новые мифы, которые в сознании многих людей давно заменили место фактам.

Кем был Бандера на самом деле

Степан Бандера родился 1 января 1909 года на Станиславщине, которая в то время входила в состав Австро-Венгерской Империи, был гражданином Второй Речи Посполитой (современное польское государство считает себя ее правопреемницей). В 21 год Бандера переезжает во Львов и активно вливается в украинское национальное движение – довольно быстро ему становится не интересна культурная деятельность и ласковая украинизация в пределах польского законодательства, Бандера радикализуются и становится непримиримым – даже для Организации Украинских Националистов. Он активно критикует более опытных соратников из ОУН за мягкость, осуждает попытки легальных украинских партий договориться с властью и добиться преференций для украинцев мирным путем, изучает опыт Павелича и Муссолини.

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Бандера и поляки

Впоследствии Степан Бандера становится одним из лидеров ОУН и неформальным проводником радикального крыла организации. Он был идеологом тактики индивидуального террора против людей, которые были признаны врагами Украины. Это не было ноу-хау Бандеры или ОУН – индивидуальным террором тогда же занимались евреи в подвластной британцам Палестине и хорваты в Королевстве Югославия, а немного ранее – создатель восстановленной Речи Посполитой Пилсудский.

Среди наиболее известных жертв террора оуновцев – любимец Пилсудского и всей Речи Посполитой министр внутренних дел Бронислав Пьерацкий, ответственный за "пацификацию" (его смерть даже упоминали в культовом фильме "Ва-Банк"), советский дипломат Алексей Майлов (его убийство и последующий открытый судебный процесс привлекли внимание мира к инспирированному большевиками геноцида украинцев) и директор украинской гимназии во Львове Иван Бабий (повод для физического уничтожения последнего был нелепый, но тогда этот шаг добавил ОУН популярности). После этого Бандеру схватили и отдали под суд – процесс был открытым и стал большой трибуной (если кто-то вспомнил в этом контексте Нельсона Манделу, это, в принципе, уместно сравнение).

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Бандеру приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненное заключение. Впрочем, длилось оно всего 3 года. В сентябре 1939 года – после разгрома Польши "Вермахтом" Бандера вышел на свободу. Освобождение Степана Бандеры стало одной из причин раскола ОУН – большая часть признала проводником полковника Андрея Мельника, соратника убитого советскими агентами Евгения Коновальца, меньшая, но более радикальная, образовала группу вокруг Степана Бандеры (в историографии ее часто называют ОУН-Б (то есть – Бандеры) , но это название появится значительно позже и обретет смысл уже после окончания Второй Мировой войны.

Бандера и Вторая мировая

Группа Бандеры согласилась на сотрудничество с нацистами и была среди тех, кто вошел вместе с немцами во Львов в 1941 году. Город, который 2 года был оккупирован советскими войсками, оказался в немецкой оккупации. 30 июня 1941 года Бандера вместе со своим соратником Стецько самовольно провозглашают о восстановлении украинского государства под эгидой Гитлера. Бандера и его сторонники рассчитывали, что нацисты позволят украинцам использовать хорватский опыт, где местные интегральные националисты – усташи – в апреле 1941 года получили условную, но независимость.

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Однако, в планы Гитлера и немецкой оккупационной администрации такие шаги не входили, поэтому Степан Бандера и члены его группы были помещены в концлагеря. Бандера пробыл в отдельном вип-бараке лагеря Заксенхаузен, фактически под домашним арестом, более 2 лет и был освобожден нацистами лишь в 1944-м. Они рассчитывали использовать его авторитет для мобилизации украинцев. Впрочем, Бандера и другие лидеры националистического движения отказались и момент было уже давно потерян.

Пока Бандера находился за решеткой – на украинских землях возникла и стала мощной силой УПА или Украинская Повстанческая Армия. Ею руководил Роман Шухевич. В феврале 1945 года Бандера как избранный проводник ОУН-Б стал политическим руководителем УПА и был одним из тех, кто лоббировал решение о продлении вооруженной борьбы за независимость. Тогда же он превратился в наиболее ненавистного Москве украинца.



Степан Бандера (второй справа) с женой и друзьями на горнолыжном курорте в Австрии / Фото Центра исследования освободительного движения

Бандера, смерть и бессмертие

15 октября 1959 год. В тот день Степан Бандера был убит в подъезде своего дома в Мюнхене выстрелом ампулы раствора цианистого калия в лицо. Убийца – агент КГБ Богдан Сташинский – не только пережил тот день (имел при себе антидот) и получил 8 лет тюрьмы, но, возможно, жив до сих пор и может скрываться в Южно-Африканской Республике.

Похороны Степана Бандеры – раритетное видео:

Непосредственно в боях с Красной Армией и отрядами НКВД Бандера участия не принимал, но стал символом борьбы за независимость. Таким был до своей смерти, остается им до сих пор, ведь Украина снова ведет войну – на этот раз за сохранение государственности. Правда, Степан Бандера мечтал о совсем не такой Украине.