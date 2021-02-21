21 февраля в мире отмечают Международный день родного языка. В Украине этот день является государственным праздником, но важно упомянуть и о том, что родной язык украинцев нуждается в защите.

Международный день родного языка и Украины

Украинцы долгое время не имели собственного государства – украинские земли были разделены между несколькими странами. Соответствующим было и отношение к украинскому языку, он считался в лучшем случае – "низким", в худшем – вообще отрицали его существование.

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Во второй половине прошлого века почти все украинские земли собрали в рамках новой версии Российской империи, СССР, и даже сделали отдельную административную единицу для украинцев – УССР. Но московские власти не собиралась развивать украинский язык, патриотов Украины пропаганда называла без разбора "националистами", а украинский язык – всеми силами вытеснялся. Конечной целью было уничтожение национальных языков всех жителей империи и замена их универсальным – русским, а также преобразование народов и национальностей в советском плавильном котле в типовой гибрид – так называемого "советского человека".

Советский человек издевается над украинским языком:

К счастью, Советский Союз не справился до конца со своей миссией и развалился – так Украина получила независимость, а украинский язык – шанс на свободное развитие. Однако, в начале 90-х украинская власть не решилась на решительные шаги по защите своего суверенитета и родного языка, как это сделали соседние Польша, Литва, Латвия и Эстония и чуть позже – Грузия, Армения, Азербайджан и Казахстан.

Хроники борьбы за язык:

Атака России

Слабостью воспользовалась Россия. В наследство от колониальных времен в Украине остались целые русскоязычные анклавы. Они питались российским телевидением и поп-культурой, которая активно насаждалась в Украине. Довольно быстро культурная экспансия переросла в политическую, а затем – в военную.

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Лишь после потери Крыма и части Донбасса в Украине поняли, что провал государственной языковой политики создал базу поддержки "русского мира" на Востоке Украины. Только тогда забили тревогу и начали разрабатывать законы в защиту родного языка. Конечно, это вызвало яростное сопротивление России, ее агентов и отдельных "полезных идиотов".

Последствия нерешительности в языковой политике:

Последний яркий пример – девушка из Тик-Тока, которую бесит украинский язык и которая не будет общаться с теми, кто на нем говорит. Ее можно было бы понять, если бы она жила где-то в Сыктывкаре или Тимбукту, но нет – она ​​живет в Украине, где единственным государственным языком является украинский.

С 16 января 2021 года в Украине наконец заработал закон, который среди прочего обязывает перевести всю сферу услуг на государственный язык. Логичный шаг был спокойно воспринят обществом, но спровоцировал целую истерию в российских СМИ и СМИ страны оккупанта. К счастью, большинство из них группировались вокруг каналов Медведчука, а потому решение СНБО про их бан остановило эту агонию.

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В России вообще стремление Украины защитить родной язык в очередной раз приравняли к "фашизму", при этом, быстро забыли, как уничтожали украинские культурные центры на своей территории, языковой геноцид в Крыму и на Донбассе. Напомним, что в России сейчас живут несколько миллионов украинцев, но они не имеют ни одной украинской школы, а украинские культурные центры в РФ разгромлены.

Все это наводит на мысль, что собственная рубашка всегда ближе к телу и родной язык эффективно сможет защитить только родное государство. Именно поэтому языковые квоты на радио и телевидении, новые законы и государственная защита украинского языка (даже от самого государства в лице судов, отменяющих новое правописание) – это не каприз, а условие выживания нации. Иначе – все будет как в предостережении Лины Костенко: "Нации умирают не от инфаркта. Сначала у них отбирают язык".