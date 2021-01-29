В Украине 29 января отмечают День памяти героев Крут. Служба безопасности Украины опубликовала дело на участника этого боя – старшину армии УНР, разведчика Семена Могилу.

Источник: СБУ

В 2021 году украинцы отмечают 103 год после знакового события.

Важно День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников

Что известно о судьбе Семена Могилы

На момент наступления войск Муравьева на Киев Могиле исполнился только 21 год. Еще до начала боя на станции Круты его подразделение захватило в плен нескольких красноармейцев.

После ожесточенного противостояния с четырёхтысячной армией большевиков Могила эвакуировал всех раненых бойцов своей сотни,

– рассказали в СБУ.

Весной разведчик присоединился к вооруженной антибольшевистской борьбы на Херсонщине, а в 1920 году участвовал в Первом зимнем походе.

Как схватили разведчика УНР

В 1923 Семен пересекал польско-советскую границу. Тогда его и схватили враги. Руководство советских спецслужб допрашивало Могилу и принуждало к сотрудничеству, однако украинский воин не изменил присяге.

Могилу расстреляли в Харькове в ночь на 23 марта 1924 года.



Детали дела Семена Могилы / Фото СБУ



Дело украинского военнослужащего Могилы / Фото СБУ



Что известно о Семене Могиле / Фото СБУ