11 февраля отмечают День независимости Ватикана. Самое маленькое в мире государство одновременно является уникальным и чрезвычайно закрытым. Немного открывает занавес – 24 канал

День независимости Ватикана отмечается 11 февраля, в этот день в 1929 году были заключены Латеранские соглашения, которые предоставляли Ватикану независимость от Королевства Италия. Именно тогда начинается современная эпоха государства – города под названием Ватикан, впрочем, возникла она не на пустом месте и предшествовали этому почти 2000 лет истории.

Читайте также Нравственный долг каждого: Папа Римский о необходимости вакцинации против COVID-19

История Ватикана

По легенде, именно на Ватиканском холме в Риме в 67 году новой эры на кресте погиб Святой Петр – первый Папа Римский. Холм, где как считается, погиб апостол, со временем стал местом чествования его памяти христианами. Во времена императора Константина Великого в начале 4 века новой эры на этом месте была построена часовня, с тех пор Ватиканский холм начал заселяться.



Вечерний Ватикан / Фото – Официальная страница украинской редакции Радио Ватикана

В 8 веке Ватикан становится центром так называемого Папского государства, которое впоследствии будет одним из самых влиятельных в христианском мире, а Папа Римский – верховным арбитром, который мог влиять на международную политику и решать судьбы миллионов людей.

Именно Папа Римский является главой мирового христианства и церковной иерархии выше патриархов, именно поэтому они не очень желают с ним встречаться, ведь тогда придется ритуально целовать понтифику руку. Впрочем, сейчас дипломатия берет верх и, например, во время встречи Папы Франциска и московского патриарха Кирилла ритуал был нарушен – церковники трижды расцеловали друг друга, чтобы не обижать православных.



Папа Римский и Патриарх Константинопольский – историческая встреча / Фото – Официальная страница Украинской редакции Радио Ватикана

Официально христианский мир живет в расколе с середины 11 века и лишь в 1965 году вселенский патриарх Афинагор и Папа Павел Шестой сняли друг с друга анафемы.

Государство Ватикан в своем современном виде сформировалось в 1929 году, когда Муссолини от имени Короля Италии согласился на создание независимого государства-анклава в пределах Рима.

Ватикан сейчас

Сейчас Ватикан – это 44 гектара земли, на которых проживают более 600 граждан этого карликового государства.

Гражданство Ватикана временное и паспорт этого государства приравнивается к дипломатическому. Гражданство является временным – предоставляется только на время службы/работы в Ватикане. Это касается как церковников, так и их охраны – легендарных швейцарских гвардейцев.



Гвардеец на страже / Фото – Официальная страница Украинской редакции Радио Ватикана

Кстати, их в Ватикане – 135 бойцов, такое соотношение военных к общему количеству граждан делает эту страну наиболее милитарной в мире (как бы это парадоксально не было). При этом швейцарская гвардия Ватикана является самой маленькой армией государства в мире. А еще это самая старая в мире армия из тех, что действуют и по сей день. 22 января 2021 года швейцарской гвардии Ватикана исполнилось 515 лет.

Ватикан остается довольно закрытым, что породило немало легенд и бывальщин. Некоторые из них стали основой для книг и фильмов ("Ангелы и Демоны" Дэна Брауна, сериал "Молодой Папа" Паоло Соррентино, фильм Фернанду Мейреллиша "Два Папы" и др).

К теме Ватикан вновь открывает свои музеи для посетителей: детали

В пределах государства есть свои банкоматы, но их меню подается латиницей. Также в Ватикане цены в среднем на 25% ниже, чем в Италии, поскольку магазины освобождены от налогов. До недавних времен они вообще напоминали что-то вроде дьюти фри, однако сейчас святые отцы отказали люксовым брендам, поскольку решили, что роскоши противоречат нормам христианства.



Кардиналы в масках на "зуме" / Фото – Официальная страница Украинской редакции Радио Ватикана

Валюта Ватикана – евро (при этом эта теократическая монархия не является членом ЕС), но вам очень повезет, если ватиканские монеты окажутся у вас – их чеканят не больше миллиона в год и они являются коллекционной редкостью.

У Ватикана самая короткая в мире железная дорога – всего 200 метров ее проходят по территории этого государства, а общая протяженность составляет 1 километр.

Зато у Ватикана есть свое футбольное первенство и в нем играют сразу 8 команд (к примеру, в Украине сейчас их меньше сотни – 89). Матчи чемпионата традиционно играют в понедельник и вторник, а воскресенье отводят на религиозные дела. Кстати, Папа Франциск учился в одной школе с легендой футбола Альфредо ди Стефано и сам является страстным футбольным болельщиком. Его любимая команда – "Сан-Лоренсо”, с 2008 года он официальный член фан-клуба "Святых" – такое прозвище имеет эта аргентинская команда.



Встреча Папы Римского с президентом Украины / Фото – Официальная страница Украинской редакции Радио Ватикана

Папа-реформатор

Ватикан интересует многих, а Папа Римский является одной из самых известных персон мира. Франциск Первый был избран в 2013 году. Он известен как реформатор. Конечно, не такой как Ленни Билардо из сериала Соррентино, но и ему есть чем гордиться.

Факты о Папе:

Так, католическая церковь при Папе Франциске становится более открытой и менее радикальной. Папа не боится назначать кардиналом афроамериканца, не против гендерного равенства (в 2021 году 2 женщины получили должности в Ватикане, которые раньше занимали только мужчины), критикует антивакцинаторов и антимасочников, Ватикан официально поддержал вакцинацию против COVID-19. Кроме того, Папа высказал слова поддержки ЛГБТ (эти слова вызвали большой скандал в католическом мире). Хотя ранее кардинал Бергольо был противником и критиком гомосексуалов.

Одна из самых недооцененных реформ Ватикана в 21 веке:

Католическая церковь признала проблемы существования священников-педофилов и отказалась покрывать их, а Папа Франциск был одним из инициаторов "чистки".

Кроме того, состоялось и финансовое очищение – Папа приказал провести аудит Банка Ватикана, чтобы снять обвинения в коррупции. В последнее время католическая церковь стала более лояльной в вопросе разводов и крещения детей, родившихся вне брака.

Читайте также Ватикан не считает войну на Донбассе "гражданским столкновением"

Также Папа Франциск и Ватикан поддерживают Украину, которая страдает от российской агрессии. В Ватикане знают, что в нашей стране нет никакого "гражданского конфликта", а есть военная агрессия России и оккупация украинских территорий.