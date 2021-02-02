Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства о концепции празднования 30-летия независимости Украины. Согласовали провести саммит "Крымской платформы", парад и праздничный концерт.

Источник: Офис Президента

Участники встречи согласились, что празднование должно акцентировать на 30-летии независимости, опыте самостоятельного государственного бытия в разные времена и тысячелетней истории Украины.

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Зеленский отметил, что все мероприятия должны не только быть сосредоточены на истории, но и продемонстрировать определяющие направления развития будущего Украины.

Должно быть не только 30 лет опыта, но и взгляд на 30 лет вперед. Важной остается концепция единства и укрепления имиджа Украины как полноправного партнера на международной арене,

– пояснил глава государства.

Какие мероприятия планируют к 30-летию независимости

В канун юбилея проведут саммит "Крымской платформы" с привлечением международных партнеров Украины. По словам президента, объединят усилия всех стран, которые помогают с решением вопросов жителей Крыма и деоккупации полуострова.

с привлечением международных партнеров Украины. По словам президента, объединят усилия всех стран, которые помогают с решением вопросов жителей Крыма и деоккупации полуострова. Состоятся мероприятия, посвященные укреплению межгосударственных отношений и развитию культурной дипломатии .

и развитию . 24 августа проведут парад с привлечением военной техники. А вечером состоится праздничный концерт.

Каждое министерство представит проект в своей отрасли, который будет способствовать развитию Украины.

Ожидается, что в эти дни в Украину приедут лидеры многих государств-партнеров.

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