Саммит, парад и концерт: как Украина будет праздновать 30-летие независимости
Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства о концепции празднования 30-летия независимости Украины. Согласовали провести саммит "Крымской платформы", парад и праздничный концерт.
Источник: Офис Президента
Участники встречи согласились, что празднование должно акцентировать на 30-летии независимости, опыте самостоятельного государственного бытия в разные времена и тысячелетней истории Украины.
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Зеленский отметил, что все мероприятия должны не только быть сосредоточены на истории, но и продемонстрировать определяющие направления развития будущего Украины.
Должно быть не только 30 лет опыта, но и взгляд на 30 лет вперед. Важной остается концепция единства и укрепления имиджа Украины как полноправного партнера на международной арене,
– пояснил глава государства.
Какие мероприятия планируют к 30-летию независимости
- В канун юбилея проведут саммит "Крымской платформы" с привлечением международных партнеров Украины. По словам президента, объединят усилия всех стран, которые помогают с решением вопросов жителей Крыма и деоккупации полуострова.
- Состоятся мероприятия, посвященные укреплению межгосударственных отношений и развитию культурной дипломатии.
- 24 августа проведут парад с привлечением военной техники. А вечером состоится праздничный концерт.
Каждое министерство представит проект в своей отрасли, который будет способствовать развитию Украины.
Ожидается, что в эти дни в Украину приедут лидеры многих государств-партнеров.
Что известно о Дне независимости в Украине в 2021
- Ранее Зеленский анонсировал громкие торжества по случаю 30-летия независимости.
- Президент признался, что на праздновании ожидает увидеть иностранных гостей, которые уважают Украину.
- Кроме того, именно этот праздник может стать поводом для визита в Украину Вселенского патриарха Варфоломея.
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