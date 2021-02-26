26 февраля в Украине отмечают День крымскотатарского сопротивления российской оккупации. В этот день семь лет назад в Симферополе состоялся митинг крымских татар за территориальную целостность Украины и против российской военной агрессии.

Рассказываем о драматических событиях 2014 год и напоминает историю сопротивления крымскотатарского народа российскому империализму.

Читайте также День начала оккупации Крыма: как изменился украинский полуостров за 7 лет

Что предшествовало крымском митинга 26 февраля 2014 года

18 – 20 февраля во центре Киева в ходе противостояния с "Беркутом" погибли десятки людей, ценой больших жертв инициатива перешла к митингующим, а режим Януковича посыпался. Вечером Янукович пригласил к себе лидеров протестов – Виталия Кличко, Олега Тягнибока и Арсения Яценюка – и согласился на досрочные выборы, возвращение Конституции 2004 года и создания нового правительства. После этого четвертый президент Украины поехал паковать вещи в своей резиденции в Межигорье и ночью убежал в Харьков.

22 февраля Верховная Рада объявила об отстранении беглеца, в Харькове же состоялся съезд пророссийских сепаратистов, на котором они противопоставили себя новой киевской власти. На съезде представители Крымской автономии и Севастополя – они радостно поддержали лидеров сепаратистов Геннадия Кернеса и Михаила Добкина.

Как Украина теряла Крым:

События в Крыму

На время харьковского съезда в Крыму уже появились "зеленые человечки" – вооруженные новейшим российским оружием и техникой российские военные без знаков различия. Они начали блокировать важные инфраструктурные и военные объекты в Крыму и устанавливать над ними контроль. Такие действия являются военным преступлением и нарушением условий ведения современной войны.

Появлению "зеленых человечков" предшествовало проникновение отрядов диверсантов, "байкеров Путина" и казаков – они должны были помогать военным и создавать массовку на пророссийских акциях.

Все операция была тщательно спланирована и ее активная фаза началась 20 февраля 2014 года, то есть, когда Янукович еще официально был у власти, а "черная рота" убивала людей на Институтской.

Читайте также Крым – это Украина СБУ разместила напротив посольства России красноречивый билборд

Украинская власть в Крыму сопротивления ползучей российской агрессии фактически не оказывала – военные были заблокированы, более того – они так и не дождались приказов из Киева о сопротивлении, так же выжидательную позицию заняли милиция и спецслужбы. Они в основном стали молчаливыми свидетелями захвата россиянами украинской территории.

25 февраля в Симферополе под стенами парламента автономии прошел митинг пророссийских сил – его организовали ссыльные из России и немногочисленные представители пятой колонны. Они требовали проведения внеочередной сессии Верховного Совета Крыма, на котором парламентарии должны провозгласить о присоединении к России.

Председатель Верховного Совета АРК Владимир Константинов только этого и ждал – он вышел к ряженным митингующим и заявил, что сессия безотлагательно соберется на следующий день – 26 февраля 2014 года.

10 тысяч свободных

В условиях, когда украинская власть, армия и силовики в Крыму находились в состоянии боязливой (а иногда – предательской) апатии, на защиту украинского государства вышли крымские татары. Они хорошо знали о "доброте" россиян и помнили ужасы депортации – акта геноцида крымскотатарского народа, который устроил Кремль. Иллюзий относительно правопреемницы сталинского государства – путинской России, жители Крыма не имели.

Митинг за Украину:

26 февраля под стенами Верховного Совета Крыма на мирный митинг собрались представители крымскотатарского народа – они выступили за сохранение территориального единства Украины и против российской оккупации. К ним присоединились активисты движения "Евромайдан Крым", члены ОО "Армия спасения", представители Конгресса украинских националистов, футбольные ультрас клуба "Таврия" и просто неравнодушные граждане.

Митинг был организован Меджлисом крымскотатарского народа. Он собрал около 10 тысяч участников. На их фоне несколько сотен представителей пророссийских сил, которые также собрались под стенами парламента от имени партии Аксенова "Русское Единство", выглядели жалко.

Как проходил митинг 26.02.2014 и кто спровоцировал столкновения:

Агрессивное меньшинство при попустительстве милиции спровоцировало столкновения, в которых пострадали десятки людей, а 2 погибли. Фанаты "русского мира" вынуждены были бежать, а крымские парламентарии не решились провести "сессию".

Митинг 26 февраля развеял тезисы российской пропаганды о том, что Крым хочет в РФ. Тогда весь мир увидел людей доброй воли, которые вышли защищать свою землю от очередных захватчиков.

Оккупанты переходят в наступление

Митинг крымскотатарского народа заставил россиян сорвать маски – "зеленые человечки" через несколько часов после его окончания захватили здание Верховного Совета и установили контроль над ним. На следующий день под дулами автоматов крымские парламентарии приняли все, что им приказали российские кураторы. Так, было отправлено в отставку законное руководство АРК и было провозглашено проведение фейкового "референдума о присоединении". Его оккупанты провели украдкой 16 марта.



Медаль оккупанту, как доказательство военного преступления России / Фото – соцсети

"Плебисцит" прошел под контролем российских военных с системным нарушением украинского законодательства и норм международного права. Факт его проведения дал России повод присоединить украинскую суверенную территорию и считать оккупацию Крыма законной. Украина и мировое сообщество так не считают – за оккупацию Крыма на государство-агрессора Россию наложены санкции и сейчас проходит ряд судебных процессов относительно захвата полуострова.

Положение крымских татар в условиях российской оккупации

Сразу после захвата Крыма россияне начали репрессии против коренных жителей полуострова. Меджлис крымскотатарского народа был объявлен вне закона, а его члены в глазах россиян стали "террористами" и были репрессированы.

Репрессии в Крыму – участников митинга 26.02.2014 преследуют оккупанты:

За решеткой оказались десятки активистов, в частности – участники митинга 26 февраля. Оккупанты не остановились перед похищением и убийствами людей.

К теме СБУ задержала террориста, награжденного за захват Крыма

Репрессии в Крыму продолжаются и в наше день: людей незаконно задерживают и арестовывают, в их домах происходят постоянные обыски. Объединения и организации крымских татар, в частности – культурные и просветительские, разгромлены. Многих представителей крымскотатарского народа оккупанты заставили покинуть свои дома – они стали беженцами.

К чему привела оккупация:

Сопротивление продолжается

Впрочем, запугать людей и подавить сопротивление оккупантам не удается. Продолжать борьбу жителям Крыма помогает украинская власть и мировое сообщество.

Весной 2016 года гражданка Украины крымскотатарская певица Джамала победила на Евровидении с песней о депортации его народа большевиками в 1944 году. Ее безоговорочная победа спровоцировала настоящую истерику в России и открыла всему миру правду о политических репрессиях в Крыму.

Джамала – 1944:

Благодаря просветительской работе мир узнает о преступлениях оккупантов, по дипломатическим каналам осуществляется постоянное давление на РФ, из-за санкций россияне узнали, что за вооруженную агрессию надо платить. Правда, пока это делают в основной массе российские бюджетники и пенсионеры. Впрочем, рано или поздно Россия заплатит полную цену – временно оккупированный Крым вернется под контроль Украины, а крымские татары вернутся в свои дома и снова будут свободными.

Здесь украинцы на сто процентов едины. А значит, возвращение Крыма – это бесспорная часть нашей национальной идеи,

– президент Зеленский на открытии форума Age of Crimea 2020.

День крымскотатарского сопротивления российской оккупации впервые был отмечен указом президента Порошенко 26 февраля 2016 года, через 4 года президент Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля в Украине Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, как ежегодной памятной даты.