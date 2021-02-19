19 февраля в Украине отмечается День государственного герба. Современный центральный элемент государственного герба Украины практически один в один повторяет так называемый "трезубец" князя Владимира Великого.

19 февраля 1992 года Верховная Рада Украины I созыва (бывшая Верховная Рада УССР XII созыва) постановила, что древний символ времен киевских князей – трезубец – становится официальным символом государства Украина, которое было образовано после развала СССР в границах бывшей Украинской ССР.

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История трезубца

Почему "так называемый", потому что неизвестно, как называли этот знак в княжеские времена и был ли он вообще "трезубцем"? Он просто был. Историки также не знают, что он точно означает. Есть несколько версий, но все они не считаются достаточно обоснованным.

Среди самых распространенных:

хищная птица (возможно, сокол или ворон), которая атакует;

лук и стрелы;

молния;

якорь;

якорь-крест;

тамга (знак кочевников Великой степи) или другие языческие символы кочевников, например, знак бога Тенгри.

Также историки расходятся в вопросе – кому принадлежал этот символ изначально. Самой популярной является версия, что трезубец – родовой знак династии Рюриковичей. Он был не только личным знаком князя Владимира, но также в несколько измененном виде был на знаменах его отца – князя Святослава (двузуб), позже похожие знаки наследовали их потомки.



Трезубец на золотнике князя Владимира / фото – Википедия

Трезубцы чеканились на княжеских монетах, кирпичах Десятинной церкви, этот знак среди граффити Софийского собора и других архитектурных памятников княжества, он также есть на могильной плите французской королевы Анны Ярославны – внучки князя Владимира, а еще – многих других князей.

История трезубца – лекция от Института Национальной Памяти:

Существует также версия, что трезубец – давний знак не династии, а народа – славян или, возможно, других племен, населявших украинские земли в I тысячелетии нашей эры. Впоследствии его позаимствовали в качестве продолжения традиций викинги-завоеватели, которые основали в Киеве свою династию. В пользу этой версии говорит сходство трезубца с тамгой – давним знаком кочевников Великой степи. Этот символ известен почти 2 тысячи лет и его модификацией, например, есть тарак-тамга – знак династии ханов Гиреев и нынешний герб крымскотатарского народа.

Во времена феодальной раздробленности Киевского княжеского государства трезубец теряет популярность и со временем о нем забывают. Лишь в конце 18 – начале 19 века, когда начали находить княжеские монеты с трезубцем, этот символ вернулся из небытия и стал популярным среди украинской интеллигенции.

О трезубце вспомнили в дни Украинской революции 1917 года. Новое государство – Украинская Народная Республика – требовало герб. "Владимиров Тризуб" был лишь одним из вариантов национального герба.

Историк и глава Центральной Рады Михаил Грушевский предложил "золотой плуг", но историк Дмитрий Антонович убедил, что новому государству не стоит начинать с нуля, а необходимо использовать древние символы, чтобы подчеркнуть традиции государства. Вариант Антоновича-младшего победил и в начале 1918 года трезубец стал гербом УНР.



Трезубец – герб УНР / Фото пресс-службы Верховной Рады

Автором проекта большого и малого гербов Украины стал выдающийся график Василий Кричевский. Идея была очень удачной и трезубец использовался даже после свержения Центральной Рады – он был символом и Гетманщины, и Директории. Также трезубец стал гербом Карпатской Украины в 1939 году, а также в модифицированном виде – официальным символом Организации Украинских Националистов (ОУН), где меч был вместо центрального "зуба".

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Во времена российской коммунистической оккупации трезубец оказался вне закона как символ УНР и ОУН (петлюровцев и бандеровцев – по советской этимологии), за его использование можно было получить срок или даже лишиться жизни. Собственно, советские репрессии и запреты трезубца спровоцировали "эффект Стрейзанд" и только добавили популярности этому символу. Именно поэтому после восстановления украинской государственности особых вариантов национального герба, кроме трезубца, не было – ни галицкий левик, ни символ благородных родов "погоня" (на гербе Литвы и когда-то будет – на гербе Беларуси), ни казак с самопалом, что был символом запорожцев не были такими популярными.

Малый герб

Верховная Рада в 1992 году признала трезубец государственным гербом, но не закрыла вопрос. Дело в том, что знак князя Владимира был признан лишь Малым гербом. Почему не был утвержден сразу и Большой герб? Дело в том, что такие проекты были, но не было единодушия депутатов – часть парламентариев хотели, чтобы на гербе кроме трезубца был еще православный крест, часть (а большинство в Раде составляли лица, принадлежащие к компартии) были категорически против. Чтобы избежать споров было принято "соломоново решение", депутаты приняли постановление о Малом гербе, а вопросом Большого должны были заниматься уже следующие законодатели и чиновники.



Малый герб Украины / Фото пресс-службы Верховной Рады

Не была поставлена ​​точка и в Конституции Украины в 1996 году. Основной закон государства только отмечал, что когда-то в будущем трезубец должен стать центральным элементом Большого государственного герба. Также к нему нужно было добавить элементы герба Войска Запорожского. Несмотря на то, что авторы Конституции составили довольно простую пошаговую инструкцию-шпаргалку по созданию Большого государственного герба, его до сих пор нет.

Довольно простое и небанальное дело оказалось большой проблемой. Менялись президенты и политические курсы, шли десятилетия, а вопрос геральдического престижа никак не сдвигался с места.

Так довольно простой, но яркий и эффектный малый герб, который был разработан тремя геральдистами – Андреем Гречилом, Алексеем Коханом и Иваном Турецким – на долгие годы остался неизменным, освоился и стал частью украинской повседневности.

Большой герб

За годы Независимости было несколько больших и много маленьких попыток реализовать статью 20 Конституции о создании Большого государственного герба. В частности, в 1997 и 2009 годах, но каждый раз бюрократия тормозила дело.

Табу по вопросу о наконец-то создании "большого государственного герба" ​​было снято лишь в наше время. Неопытный и внесистемный глава государства не имел пиетета к проблеме, которую не могли решить сто лет еще со времен УНР, а потому была поставлена ​​задача активизировать работу. Верховная Рада 25 августа 2020 года издала закон и поручила Кабмину наконец-то провести конкурс на самый лучший проект.

Выполнять ее взялся министр культуры – бывший телепродюсер Александр Ткаченко.



Возможный будущий большой герб Украины / Фото – фейсбук Александра Ткаченко

В ноябре 2020 года министр отчитался общественности о своих наработках.

Процесс определения победителей осуществлялся членами профессионального жюри во главе с Андреем Гречилом, автором малого герба. Все они являются специалистами по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведению. В общем к конкурсу были допущены 112 работ. Жюри представило свое решение сегодня на заседании оргкомитета. Первую премию получил проект Алексея Кохана (он, кстати, является соавтором малого государственного герба Украины). Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного герба, в частности: герб Войска Запорожского, воин-казак, рыцарь с мушкетом и Знак Княжеского Государства Владимира Великого, то есть малый Государственный герб, – проинформировал Ткаченко в фейсбуке.

Гербовые бои

Конечно, как и бывает в Украине, решение спровоцировало довольно громкий скандал. Кому-то не понравилась персона автора: Алексей Кохан в советские времена боролся с "украинским буржуазным национализмом" и его проявлением – трезубцем на страницах сатирически-пропагандистского журнала "Перец". Кто-то упрекнул состав комиссии и намекнул на админресурс. Кому-то просто не понравился эскиз.

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Оппозиция проекта-победителя в основном заседала в соцсетях. Одним из главных фронтов – стал фейсбук министра Ткаченко.

Министр Ткаченко объявляет победителя конкурса и дает старт полемике:

Так бывший глава Института Национальной Памяти, а ныне народный депутат Владимир Вятрович определил эскиз как "салат гербовый", намекая на то, что в проекте собрали все вместе по схеме "чтобы было". Еще дальше пошел культуролог Алексей Панич, он поэтически назвал его "совок вишневий коло хати". Также немало обвинений было в том, что это не эскиз, а "лубок", более того, проект-победитель является воплощением "хуторянства" или даже "мещанства".

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Третье место на конкурсе (второго не было) занял проект группы во главе с Дмитрием Дубилетом. Бывший банкстер и министр в правительстве Гончарука собрал большую команду, в которую вошли известные специалисты, в частности, еще один автор проекта Малого герба Иван Турецкий.

После объявления результатов конкурса Дубилет рассказал о своем проекте, показал его эскизы, а еще рассказал некоторые цифровые интересные разработки. У него нашлось немало сторонников, впрочем, были и критики.

Альтернативный проект команды Дубилета:

Также не избежал сравнения эскиз Кохана с проектами, которые победили на предыдущих конкурсах, но так и не стали официальными символами. Речь, в частности, о эскизе знаменитого художника-графика Сергея Якутовича 2009 года. Тогда проект, над которым кроме Якутовича работали художники Александр Ивахненко и Виталий Митченко, был одобрен Кабмином и президентом Ющенко, но был "похоронен" Верховной Радой, которая тогда больше занималась "коалициадой" и борьбой за власть, чем государственными делами.



Эскиз большого герба авторства Сергея Якутовича, 2009 год

Стоит отметить, что большинство из сетевых критиков, как и Вятрович (историк не обязательно должен разбираться в гербах) не являются специалистами в геральдике, а потому комментировали по тому же принципу, что и большинство членов комиссии, которая выбирала победителя. Принцип прост: нравится или нет.

Битва за Большой герб – мнения экспертов:

Вариант вне конкурса, но который заслуживает внимания:

Учитывая это, трудно не согласиться, что давний эскиз Якутовича намного лучше и за проект Кохана, и за разработку группы Дубилета, разве что не содержит цифровых шифров в духе Дэна Брауна.

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Так или иначе, но победитель определен, сейчас в Минюсте готовят законопроект о Большом государственном гербе по эскизу Кохана. Вскоре документ будет направлен на рассмотрение в Верховную Раду, которая должна решить – появится ли в Украине наконец-то Большой государственный герб, или государство останется с привычным Малым. Для этого нужно государственное "да" от ⅔ голосов нардепов.