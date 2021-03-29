В день довыборов в Раду полиция открыла 2 уголовных дела за нарушения
На выборах в парламент 28 марта в двух округах зафиксировали 34 сообщения о нарушениях. Правоохранители начали два уголовных производства.
Источник:Национальная полиция
Больше всего нарушений было в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
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Сколько поступило заявлений о нарушениях
28 марта, в день голосования на выборах народных депутатов в одномандатных округах 50 (Донецкая область) и 87 (Прикарпатье) полицейские зарегистрировали 34 сообщения о нарушениях законодательства во время избирательного процесса.
- В Ивано-Франковской области – 21.
- В Донецкой области – 13.
Еще 5 заявлений о нарушениях поступило во время промежуточных и повторных выборов депутатов сельских, сельских, городских советов в Запорожской, Закарпатской, Сумской, Львовской и Волынской областях.
Какие нарушения фиксировали
В основном заявления о нарушениях касались:
- Незаконной агитации – 12.
- Подкупа избирателей – 5.
- Фальсификации избирательных документов – 5.
- Незаконных опросов – 2.
И по одному случаю – фотографирование избирательного бюллетеня, своз избирателей, уничтожение агитационных материалов, попытка выноса избирательного бюллетеня, уничтожение избирательного бюллетеня и препятствование работе избирательной комиссии.
Несмотря на все в полиции считают, что серьезных нарушений избирательного процесса в день голосования не было.
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