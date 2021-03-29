На выборах в парламент 28 марта в двух округах зафиксировали 34 сообщения о нарушениях. Правоохранители начали два уголовных производства.

Больше всего нарушений было в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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Сколько поступило заявлений о нарушениях

28 марта, в день голосования на выборах народных депутатов в одномандатных округах 50 (Донецкая область) и 87 (Прикарпатье) полицейские зарегистрировали 34 сообщения о нарушениях законодательства во время избирательного процесса.

В Ивано-Франковской области – 21.

В Донецкой области – 13.

Еще 5 заявлений о нарушениях поступило во время промежуточных и повторных выборов депутатов сельских, сельских, городских советов в Запорожской, Закарпатской, Сумской, Львовской и Волынской областях.

Какие нарушения фиксировали

В основном заявления о нарушениях касались:

Незаконной агитации – 12.

Подкупа избирателей – 5.

Фальсификации избирательных документов – 5.

Незаконных опросов – 2.

И по одному случаю – фотографирование избирательного бюллетеня, своз избирателей, уничтожение агитационных материалов, попытка выноса избирательного бюллетеня, уничтожение избирательного бюллетеня и препятствование работе избирательной комиссии.

В Донецкой области правоохранители начали два уголовных производства относительно незаконного использования избирательного бюллетеня и голосования избирателем более одного раза.

Несмотря на все в полиции считают, что серьезных нарушений избирательного процесса в день голосования не было.