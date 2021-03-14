В Украине 14 марта отмечается День добровольца. Праздник в честь украинских добровольцев, которые встали на защиту Украины, ввели в 2017 году.

О том, как добровольцы изменили ход российско-украинской войны, 24 каналу рассказали участники боевых действий.

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Что нужно знать о добробатах?

14 марта 2014 года с Майдана Независимости в Киеве первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом. Первый добровольческий батальон носил имя своего руководителя – генерал-майора Сергея Кульчицкого.

Затем на Днепропетровщине появился добровольческий батальон "Днепр-1". В рядах ВСУ был сформирован в основном из жителей Луганской области добровольческий батальон "Айдар". Затем сформировался батальон "Азов". Еще в Харькове создали добробат "Харьков", также появились добробаты "Львов", "Чернигов", "Слобожанщина" и многие другие.

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К ним добавились и добровольческие подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Так, например, были сформированы такие подразделения, как "Карпатская Сечь" и "Донбасс".

Постепенно сформировались 32 батальона территориальной обороны.

Летом 2014 года начали активно работать в зоне боевых действий бойцы Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" и батальона ОУН.

В первые годы войны бойцы Вооруженных сил бок о бок воевали с представителями различных добробатов. Впоследствии они приняли в свои ряды ряд добровольческих подразделений. Еще часть добробатов влилась в батальоны, которые контролировало МВД.

"Добровольческий опыт очень много дал. Отношение к личному составу, друг к другу, к амуниции у добровольцев другое – более качественное и добросовестное. Служба в добровольном батальоне убивает в тебе совковые армейские фишки. Когда добровольцы пошли в регулярную армию – сопротивление командиров было колоссальным. Но все равно вот этот добровольческий дух в армию просочился", – говорит военнослужащий ВМС, который успел повоевать и в добробате, Игорь Руляк.

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Почему требовались добровольцы?

Командир гаубицы, военнослужащий Владимир Иванов подчеркивает, что добровольцы и волонтеры были тем фактором, который россияне не учли, начиная наступление на Украину.

Россияне бы оттяпали весь юг, аж бегом, если бы не количество безбашенных людей, которые бросили все и поехали воевать за свою страну. Они не учли то огромное количество людей, которые бросили все свои дела, чтобы возить пищу и помогать тем, кто уехал воевать,

– говорит он.

Бывший командир одного из взводов батальона "Донбасс" и псевдо "Овод", добавляет, что добровольцы в начале вооруженной агрессии против Украины стали весомым фактором успешного сопротивления. Даже несмотря на то, что им крайне не хватало опыта.

"Тогда Вооруженные силы не успевали ориентироваться. Подразделения, которые вышли на оборону – ведь нужно помнить, что не все на нее вышли – они не могли закрыть собой всю линию наступления. Добровольческие батальоны их очень поддержали. Кроме того, добровольцы стали тем запалом, который был нужен Вооруженным силам – кадровые военные посмотрели, как воюют добровольцы и сами стали гораздо лучше и результативнее подключаться и работать", – говорит ветеран.

Какими были добровольцы в начале войны?

Иванов подчеркивает, что важно помнить: добровольцы были не только в добробатах.

Добровольцы – это не только добробаты. Это все те, кто шел в военкоматы в первую-вторую волну мобилизации. В Вооруженных силах добровольцев тоже было очень много,

– говорит он.

Ветеран "Донбасса" Володмир Гунько вспоминает, что когда в первый период мобилизации 2014 года пришел в военкомат, там очередь была где-то с полсотни человек.

"От восемнадцатилетних, которые армии никогда не видели, и до дедушек-пенсионеров. В военкомате записали мои личные данные, сказали, что вызовут, если я буду нужен. Я был не нужен. Затем уже в конце мая, когда объявили набор в "Донбасс", мне еще раз пришла повестка. Но я для себя решил, что лучше пойду в "Донбасс". Там тогда прослойка людей была таких, очень патриотично настроенных. У кого-то свой бизнес, кто-то приехал из-за границы, чтобы отстаивать независимость той страны, в которой они давно не жили", – рассказывает боец.

Именно эти добровольцы – из Вооруженных сил и добровольческих подразделений – остановили гибридную войну. Столкнувшись с сопротивлением добровольцев, Россия отказалась от гибридной войны и начала в августе 2014 года вводить свои регулярные воинские подразделения", – отмечает Иванов.

Первым заметным широкой общественности вторжением российской армии стали бои за Иловайск. Впоследствии таких вторжений было еще много. Настолько, что украинские военнослужащие начали рассказывать, что Донбасс стал местом обучения и тренировки для российских силовиков. Но Иловайск стал первой критической точкой.

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"Иловайск – это просто такая критическая точка, в которой было так много потерь, все обратили на нее внимание. Парни, которые пошли воевать, которые были в Иловайске, понимали, что они идут в один конец. Но не нужно жалеть. Они себя не жалели. Они понимали, что оставили бизнес и дом, кто-то оставил машину другу, чтобы тот ее продал в случае чего и деньги отдал семье. Это – лучшиепарни. Их истории – о самопожертвовании и ответственности. Они сделали пожертвование ради будущих поколений", – говорит военный фотограф Макс Левин, который в 2014 году вместе с украинскими военными выходил из окружения.

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Хотя на самом деле в число лучших можно отнести многих добровольцев, которые в начале войны присоединились к рядам защитников Украины.

Крутых парней, действительно крутых, было очень много. Крутые парни были в Иловайске. Они были на Саур-Могиле, держали ту голую высоту и терпели обстрелы с российской территории, не имея возможности им ответить или отойти на какие-то укрепленные позиции, чтобы дать достойный отпор россиянам, пересекающим границу. Такие парни были в аэропорту. Такие парни были в Дебальцево. Когда вспоминаешь этих людей – каждый парень по-своему уникален был. Каждый был личностью,

– говорит Гунько.