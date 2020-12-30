Дело о рекордной взятке в 6 миллионов долларов забирают у САП и НАБУ: детали
Печерский райсуд обязал изменить подследственность по делу о рекордной взятке экс-министра экологии Николая Злочевского на 6 миллионов долларов. Фактически, таким образом его забирают у НАБУ и САП, которые вели дело с самого начала.
При этом в деле уже завершено досудебное расследование. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
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Прокуроры неоднократно обращались в суд, чтобы получить полный текст этого постановления. Впрочем, Печерский райсуд Киева отвечал отказом, а в едином реестре судебных решений это постановление отсутствует.
Кроме того, суд сообщил, что это решение выдали представителю Офиса генпрокурора. Хотя коррупционными делами, в частности этим, занимается именно Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Учитывая изложенное видится заинтересованность отдельных адвокатов, подозреваемых и суда реализовать уже отработанную в других резонансных делах схему по незаконной передаче уголовных производств,
– заявили в САП.
К слову, в этом деле 30 декабря назначили апелляционное рассмотрение по решению о передаче самого дела.
Суть дела Злочевского:
- 12 июня руководству НАБУ и САП пытались вручить взятку в 6 миллионов гривен. Из них один миллион должны были получить посредники. Это рекордная взятка в истории Украины, которую накрыли правоохранители.
- Взятку пытались дать за закрытие дела против владельца компании Burisma Николая Злочевского, который способствовал в завладении деньгами стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банк".
- В этом деле задержали с поличным трех доверенных лиц экс-министра экологии. 15 июня суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залогов.
- 1 июля САП объявила подозрение Злочевскому за попытку подкупа руководства САП и НАБУ.
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