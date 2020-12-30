Печерский райсуд обязал изменить подследственность по делу о рекордной взятке экс-министра экологии Николая Злочевского на 6 миллионов долларов. Фактически, таким образом его забирают у НАБУ и САП, которые вели дело с самого начала.

При этом в деле уже завершено досудебное расследование. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Прокуроры неоднократно обращались в суд, чтобы получить полный текст этого постановления. Впрочем, Печерский райсуд Киева отвечал отказом, а в едином реестре судебных решений это постановление отсутствует.

Кроме того, суд сообщил, что это решение выдали представителю Офиса генпрокурора. Хотя коррупционными делами, в частности этим, занимается именно Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Учитывая изложенное видится заинтересованность отдельных адвокатов, подозреваемых и суда реализовать уже отработанную в других резонансных делах схему по незаконной передаче уголовных производств,

– заявили в САП.

К слову, в этом деле 30 декабря назначили апелляционное рассмотрение по решению о передаче самого дела.

Суть дела Злочевского: