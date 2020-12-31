В НАБУ и САП считают, что из-за "беспрецедентного сопротивления" со стороны отдельных лиц Офиса генпрокурора и Печерского райсуда Киева, министр времен президента Януковича Николай Злочевский может избежать ответственности за тяжкое коррупционное преступление.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте НАБУ. В бюро отмечают, что экс-министр экологии и природных ресурсов в сговоре с должностными лицами налоговых органов летом организовали подкуп руководителей НАБУ и САП.

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Злочевский хотел, чтобы закрыли уголовное производство против него по делу о завладении и дальнейшей легализации средств, выделенных Национальным банком в качестве рефинансирования частном "Реал Банк".

Детективы НАБУ разоблачили пособников экс-министра в июне 2020 года, сразу после предоставления ими неправомерной выгоды в 5 миллионов долларов США в интересах экс-министра. Это – самая большая в истории Украины задокументированная взятка правоохранителям,

– говорится в сообщении.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ завершили в начале декабря. Прокуроры признали собранные доказательства достаточными для направления дела в суд. Сейчас идет ознакомление стороны защиты с материалами дела.

"Несмотря на тот факт, что дело уже расследовано, Печерский районный суд города Киеве 24 декабря тайно, без участия прокуроров САП, принял решение, которым фактически обязал генерального прокурора забрать производства у НАБУ и передать в другой орган досудебного расследования", – добавляют в НАБУ.

Там считают, что решение Печерского райсуда является незаконным, поскольку закон прямо запрещает передавать дела Национального бюро в другие органы досудебного расследования.

"Суд отказался предоставить соответствующее постановление прокурорам САП, зато предоставил его вопреки законодательству, представителю Офиса Генерального прокурора, который не является прокурором по делу и не может участвовать в процессуальных днйствиях. Вынуждены констатировать, что вместо противодействия незаконным действиям суда Офис Генерального прокурора способствует их легитимизации", – говорят в бюро.

Кроме того, в НАБУ говорят, что "такого количества явно незаконных действий органов и органов судебной власти не наблюдали за весь период существования антикоррупционных органов".

Из-за общественного резонанса, НАБУ также рассекретило записи переговоров участников преступления.

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На другом видео, обнародованном НАБУ, зафиксирован момент задержания одного из подозреваемых и его угрозы детективу огнестрельным оружием. Остановить сопротивление и заставить сложить оружие удалось только после сообщения о видеофиксации следственного действия.

Смотрите видео задержания: