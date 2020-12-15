Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, который скрывается от органов суда и следствия.

Экс-министру инкриминируют препятствование проведению митингов и превышение служебных полномочий, что привело к убийствам протестующих и причинению им тяжелых травм. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Кстати Азаров, Курченко и Захарченко – соседи: как и где живут в России украинские политики-беглецы

Что сообщила генпрокуратура

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований предоставить разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра МВД.

Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia),

– говорится в сообщении.

Что известно о делах Майдана

Кроме экс-министра МВД, фигурантами уголовного производства, в котором расследуют преступления против участников Майдана, есть:

бывший президент Янукович;

заместитель Захарченко;

экс-глава Службы безопасности Украины и его первый заместитель;

командующий Внутренних войск МВД и другие высокопоставленные чиновники.

Все они обвиняются в препятствовании проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышении власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного причинения тяжких телесных повреждений, а также террористического акта.