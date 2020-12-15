Убийства на Майдане: суд разрешил заочно расследовать дело экс-министра Захарченко
Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, который скрывается от органов суда и следствия.
Экс-министру инкриминируют препятствование проведению митингов и превышение служебных полномочий, что привело к убийствам протестующих и причинению им тяжелых травм. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Что сообщила генпрокуратура
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований предоставить разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра МВД.
Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia),
– говорится в сообщении.
Что известно о делах Майдана
Кроме экс-министра МВД, фигурантами уголовного производства, в котором расследуют преступления против участников Майдана, есть:
- бывший президент Янукович;
- заместитель Захарченко;
- экс-глава Службы безопасности Украины и его первый заместитель;
- командующий Внутренних войск МВД и другие высокопоставленные чиновники.
Все они обвиняются в препятствовании проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышении власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного причинения тяжких телесных повреждений, а также террористического акта.
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