Дело в отношении пленок главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка могут закрыть. Высший антикорсуд 17 марта отказал Национальному антикоррупционному бюро в продолжении следствия.

Решение принял судья Андрей Бицюк. Постановление нельзя обжаловать.

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Что известно о решении

В ЦПК отметили, что решение может негативно повлиять на ход дела, ведь ряд экспертиз до сих пор не завершен.

Трудно понять, что заставило Бицюка так поступить. Возможно, давление со стороны фигурантов и ВСП, который сегодня же привлек его к дисциплинарной ответственности с подачки тех же судей ОАСК и их адвокатов,

– говорится в сообщении.

Что будет дальше

Поскольку 17 марта был последний день, отведенный на расследование дела, то дальше правоохранители должны объявить конечное решение. То есть завершить расследование или закрыть дело.

Что этому предшествовало

Перед тем ВАКС решил остановить судебное производство, пока Вовка ищут.

Его снова не смогли найти, чтобы принудительно доставить в суд и избрать меру пресечения.

Хотя раньше ВАКС уже в шестой раз позволял принудительный привод Вовка.

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