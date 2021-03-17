Дело Вовка могут закрыть: ВАСК отказал НАБУ в продолжении следствия
Дело в отношении пленок главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка могут закрыть. Высший антикорсуд 17 марта отказал Национальному антикоррупционному бюро в продолжении следствия.
Источник:Центр противодействия коррупции
Решение принял судья Андрей Бицюк. Постановление нельзя обжаловать.
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Что известно о решении
В ЦПК отметили, что решение может негативно повлиять на ход дела, ведь ряд экспертиз до сих пор не завершен.
Трудно понять, что заставило Бицюка так поступить. Возможно, давление со стороны фигурантов и ВСП, который сегодня же привлек его к дисциплинарной ответственности с подачки тех же судей ОАСК и их адвокатов,
– говорится в сообщении.
Что будет дальше
Поскольку 17 марта был последний день, отведенный на расследование дела, то дальше правоохранители должны объявить конечное решение. То есть завершить расследование или закрыть дело.
Что этому предшествовало
- Перед тем ВАКС решил остановить судебное производство, пока Вовка ищут.
- Его снова не смогли найти, чтобы принудительно доставить в суд и избрать меру пресечения.
- Хотя раньше ВАКС уже в шестой раз позволял принудительный привод Вовка.
"Пленки Вовка": что надо знать
- Вовка и других судей ОАСК подозревают в попытке узурпации власти.
- Следствие утверждает, что они могли принимать решения в пользу определенных политиков и представителей бизнеса.
- В НАБУ опубликовали пленки, свидетельствующие об этом.
- Сам Вовк все отрицает и убеждает, что даже не является подозреваемым по делу.
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