Владимир Зеленский анонсировал начало работы Центра противодействия дезинформации в марте 2021 года. Однако важно понимать, что же стало первопричиной такого решения главы государства и повлияет ли орган на расследование дела вагнеровцов.

Кілька тижні тому президент ввів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони про накладення санкцій на нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака за співпрацю з терористами. Після цього заблокували й 3 його телеканали, які розповсюджували російські наративи. Цьому всьому треба було терміново протидіяти, тому поки все логічно.

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Як самостійно спростовувати інформацію

Однак роботу Центру протидії дезінформації лише анонсували, тому наповну він не запрацював. Зважаючи на це, шукати, виявляти та спростовувати дезінформацію будемо ми з вами.

До речі, Юлія Мендель, яка тепер є не лише прессекретаркою президента, а й телеведучою, дала пораду, як це краще зробити.



Прессекретарка президента Юлія Мендель / Фото з фейсбуку Юлії Мендель

За її словами, варто знаходити різні джерела інформації. Якщо вони подають дані по-різному, то десь "замішана неправда". Тепер спробуємо застосувати таку пораду прессекретарки президента на практиці.

"Гучний" анонс від Гордона

Нещодавно журналіст та телеведучий Дмитро Гордон анонсував гучний "бабах". Спочатку він заявляв, що українці почують щось таке, що розділить їхнє життя на "до" та "після". Однак потім Гордон розповів, що на 15 березня запланували вихід фільму-розслідування Bellingcat про зрив спецоперації з вагнерівцями.

Згодом журналіст сам розкрив увесь секрет. Щоправда, після цього у справу були змушені втрутитися представники Bellingcat. За їхніми даними, до анонсованої дати, а саме до 15 березня, вони таки не встигнуть все змонтувати й підготувати, тому завчасно перенесли презентацію першої частини розслідування вже на квітень.

Довідка. Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв у 2020 році анонсував вихід фільму-розслідування про зрив спецоперації з вагнерівцівцями. Однак розслідувачі заявили, що не встановлювати конкретну дату прем'єри.

Що відомо про справу вагнерівців

Усе відбувалося влітку 2020 року. Напередодні чергових виборів у Білорусі там затримали 33 представників приватної військової компанії "Вагнер". Саме це військове формування у 2014 році допомагало Росії анексувати Крим.

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Згодом вони воювали на території Луганської області, а до Білорусі, за збігом обставин, приїхали, щоб подивитись на Собор Святої Софії. Перед виборами, ви памятаєте.

Поки Олександр Лукашенко, опозиція, журналісти та інші білоруські громадяни висловлювали припущення, що ж вагнерівці роблять на їхній території, відповідь прийшла з України.

Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив записи розмов нібито співробітника СБУ із завербованими вагнерівцями та інші документи, які свідчили про зірвану спецоперацію.

Яка роль Офісу Президента у справі

Спецоперацію зірвав хтось, хто точно про неї знав і точно був на нараді в Офісі Президента. Усе через те, що саме після цієї наради все й пішло якось "криво". Тобто зрадників слід шукати саме в кабінетах влади.



Затримання вагнерівців в Білорусі / Фото AP

Однак ніхто не любить визнавати свої помилки, тим більше влада. Через це, починаючи з літа 2020 року, в Офісі Президента цю інформацію спростовують, як і те, що така операція взагалі була.

На всякий випадок, президент тоді звільнив головного розвідника країни Василя Бурбу. За що – незрозуміло, але вже як є.

Ексзаступник генерального прокурора Віктор Чумак вважає, що є 4 особи, які знали про спецоперацію, тому щодо них треба здійснити певні заходи. За його словами, тимчасову слідчу комісію, яка мала б розслідувати цю справу, досі не створили.

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Напевно, у Верховній Раді сподівались "спустити все це на гальмах". Втім, наша пам'ять не така коротка, як у співробітників Офісу Президента та нардепів. Саме тому ми їм періодично нагадуємо і про розслідування, і про справу, і про вагнерівців.

В ОПУ почали працювати на випередження

Кілька тижнів тому, коли на Банковій зрозуміли, що розслідування не уникнути, вирішили працювати на випередження й запросили до себе журналістів-розслідувачів з Bellingcat. Усе для того, щоб дізнатися все, що їм відомо про спецоперацію. Однак за українською народною традицією, знову щось пішло не так.

Зверніть увагу! Розслідувач і голова Bellingcat Христо Грозєв приїжджав в Україну, аби зняти інтерв'ю щодо "Вагнергейту". За словами журналіста Дмитра Гордона, його в Україну запросили з Офісу Президента.

Бутусов розповів, що спілкувався з головним розслідувачем Bellingcat Христо Грозєвим. Як він зазначив, Грозєва запрошували у Київ представники ОПУ, але коли це мало відбутися, на Банковій відмовилися від будь-яких контактів.



Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв / Фото ЕРА

У справу втрутився речник ТКГ

Через декілька днів після цього на арену вийшов спікер Тристоронньої контактної групи та за сумісництвом позаштатний радник керівника ОПУ Олексій Арестович. Він заявив, що коментування спецоперації з вагнерівцями взагалі є кримінальним злочином.

Мовляв, обговорення зриву затримання спецпризначенців-терористів є цілою держзрадою і порушує державну таємницю.

До чого тут поради Мендель

Поради Мендель дуже пригодилися: є досить конкретна справа вагнерівців, яку спростовує Володимир Зеленський та голова Офісу Президента Андрій Єрмак; є його радник Олексій Арестович, який вже називає спецоперацію держтаємницею; є міжнародна мережа журналістських розслідувань Bellingcat, яка займалася кількома гучними справами.

Це й розслідування збиття рейсу MH17 над Донбасом, і доведення того, що це зробили терористи з російського "Бука". Ще – справа Скрипалів із покроковою деталізацією, що вони отруїлись не самі, а з допомогою російських спецагентів. Також справа вбивства Павла Шеремета та отруєння Олексія Навального.

Це все свідчить про те, що не довіряти їм ми просто не можемо. Водночас у Bellingcat переконують, що спецоперація з вагнерівцями таки була.

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Як і радила Мендель, ми дізнались абсолютно різну інформацію про одну справу, а це означає, що тут точно є неправда. Центр протидії дезінформації запрацює в Україні вже дуже скоро.

Через це у мене виникає логічне запитання: якщо розслідування таки доведе, що спецоперація була й її злили, то чи вибачиться Єрмак та інші особи, які від самого початку знали правду та розповсюджували цю дезінформацію. Також цікаво, чи стане ця справа першою, про яку розповідатимуть у новоствореному центрі.

Сподіваюся, відповіді на всі ці запитання ми почуємо вже дуже скоро.