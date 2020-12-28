Дело Укроборонпрома: расследование по подозрению младшему Гладковскому завершили
Детективы НАБУ и прокуроры САП 28 декабря уже завершили расследование по подозрению сыну бизнес-партнера Порошенко Игорю Гладковскому. Там выяснили, что он был причастен к коррупционным схемам в Укроборонпроме вместе с рядом лиц.
О подозрении Гладковскому объявляло НАБУ 21 декабря. О результате расследования сообщили в пресс-службе НАБУ.
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Что установили следователи
Как установили в ходе расследования, в 2015 – 2017 годах младший Гладковский вместе с другими лицами был причастен к коррупционной схеме, согласно которой предприятиям Укроборонпрома поставляли товары неизвестного происхождения.
ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями Укроборонпрома,
– отметили в НАБУ.
Именно таким образом Гладковский получал деньги. Согласно договоренностям, его сумма должна была составить 50% от общего незаконной прибыли.
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Сколько денег он получал
Как известно, только по одному договору Гладковский получил 950 тысяч гривен. Следователи заверили, что это не единичный случай, однако другие факты пока исследуют.
В НАБУ добавили, что через схему в Укроборонпром завезли товаров на сумму примерно 165 миллионов гривен. Однако самое интересное, что в бюджет не поступило более 49 миллионов, из них:
- 25 миллионов – налог на добавленную стоимость;
- 23 миллиона – налог на прибыль.
Коррупционные схемы в Укроборонпроме: коротко
- Коррупционные схемы в Укроборонпроме организовывали на протяжении 2015 – 2017 годов. Одним из подозреваемых является Игорь Гладковский – сын бизнес-партнера 5 президента Петра Порошенко.
- Главным деянием было то, что в Укроборонпром поставляли товары неизвестного происхождения. Посредником было ООО "Оптимумспецдеталь".
- Участие в этих схемах принимали 8 человек. Стоит отметить, что 2 из них уже осуждены.
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