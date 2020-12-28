Детективы НАБУ и прокуроры САП 28 декабря уже завершили расследование по подозрению сыну бизнес-партнера Порошенко Игорю Гладковскому. Там выяснили, что он был причастен к коррупционным схемам в Укроборонпроме вместе с рядом лиц.

О подозрении Гладковскому объявляло НАБУ 21 декабря. О результате расследования сообщили в пресс-службе НАБУ.

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Что установили следователи

Как установили в ходе расследования, в 2015 – 2017 годах младший Гладковский вместе с другими лицами был причастен к коррупционной схеме, согласно которой предприятиям Укроборонпрома поставляли товары неизвестного происхождения.

ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями Укроборонпрома,

– отметили в НАБУ.

Именно таким образом Гладковский получал деньги. Согласно договоренностям, его сумма должна была составить 50% от общего незаконной прибыли.

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Сколько денег он получал

Как известно, только по одному договору Гладковский получил 950 тысяч гривен. Следователи заверили, что это не единичный случай, однако другие факты пока исследуют.

В НАБУ добавили, что через схему в Укроборонпром завезли товаров на сумму примерно 165 миллионов гривен. Однако самое интересное, что в бюджет не поступило более 49 миллионов, из них:

25 миллионов – налог на добавленную стоимость;

23 миллиона – налог на прибыль.

Важно! В НАБУ не называли фамилии подозреваемого. Несмотря на это, ранее о скандале говорили журналисты Bihus.info. Там называли такие же факты и суммы ущерба, нанесенного государству, используя эту схему.