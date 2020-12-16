Дело Татьяны Черновол передали в суд: детали
ГБР завершило досудебное расследование по делу бывшего народного депутата Татьяны Черновол. Обвинительный акт передали в суд.
ГБР завершило досудебное расследование
По результатам расследования Черновол обвиняют в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.
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18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липской, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса,
– говорится в сообщении пресс-службы ГБР.
Сейчас с материалами уголовного производства знакомится сторона защиты. Отметим, что 15 декабря Татьяне Черновол вручили обвинение в убийстве во времена Революции Достоинства.
Что известно о деле Черновол:
- Речь идет о поджоге здания, в котором располагался штаб "Партии регионов".
- По версии следствия, тогда Черновол руководила группой людей, совершивших поджог.
- В здании при пожаре погиб Владимир Захаров. Он был работником штаба.
- Сама Черновол причастность к убийству отвергает.
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