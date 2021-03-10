Сроки по делу в отношении заместителя председателя Офиса Президента завершены. С этим мало что можно сделать, и, вероятно, Олег Татаров избежал ответственности.

В то же время из-за этого может ухудшиться сотрудничество с международными партнерами, ведь с людьми, которые "отмазывают" подозреваемых в коррупции чиновников Офиса Президента – никто меморандумы не подписывает. Об этом рассказал член Автомайдана и юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько.

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"Мне кажется, что дело Татарова уже официально слито, что никакой меры пресечения не будет. Фактически он избежал ответственности из-за халатности работников Офиса генпрокурора, Службы безопасности Украины и лично Ирины Венедиктовой", – заявил Валько.

Он пояснил, что сроки расследования завершились 1 марта 2021 года, поэтому какое бы решение апелляционная палата сейчас не принимала – сроки назад уже не вернуть.

После этих сроков проводить никакие следственные действия и ходатайствовать об избрании меры пресечения уже нельзя,

– отметил юрист Центра противодействия коррупции.

По его словам, "откатить" соответствующее решение назад, вероятно, не получится, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс просто запрещает оспаривать решение, которым было отказано в продлении сроков.

Вадим Валько о деле Олега Татарова: смотрите видео

Мог ли ВАКС повлиять на дело

Антикоррупционный суд мог полностью сломать схему по "отмазыванию" Олега Татарова от потенциальной уголовной ответственности, сказал Вадим Валько.

Однако он отметил, что без материалов дела судьям ВАКС фактически невозможно принять любое решение, потому что официально материалов дела у них нет.

"Если, например, ВАКС получил бы материалы Печерского суда, то, вероятно, все эти решения были бы отменены не только де-факто, а и де-юре Ирина Венедиктова оказывалась бы в очень плохой ситуации", – сказал юрист.

Обратите внимание! 10 марта в ГПК сообщили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова не передала в суд материалы по делу Олега Татарова. В Центре противодействия коррупции назвали это "полным игнорированием законных требований ВАКС".

Дело касательно Олега Татарова: коротко