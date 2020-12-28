Дело Олега Татарова внезапно по непонятным причинам передали из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины. Подозревают, что из-за таких действий может быть вмешательство в правоохранительные органы. Если дело и дальше будет находиться в СБУ – нет никаких перспектив, что его будут расследовать.

Дело в том, что доказательства, которые будут собирать, не будут действительными. Такое мнение высказал в эфире 24 канала юрист "Центра противодействия коррупции" Вадим Валько.

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"Перспектив нет никаких, любые доказательства, которые будут собирать следователи СБУ, решения, которые будут принимать прокуроры Офиса генпрокурора – они будут недопустимыми в будущем, если дело перейдет в суд и будет завершено", – сказал Валько.

Юрист пояснил, что дело находится у неуполномоченных должностных лиц, а потому они не имеют права использовать доказательства. Единственное, что они могут – передать дело в НАБУ.

Я ожидаю, что решение Печерского суда, которым обязали Венедиктову передать дело от НАБУ в СБУ, будет отменено,

– заключил Валько.

Справка. 28 декабря Олегу Татарову не избрали меру пресечения из-за того, что прокуроры не пришли на заседание. Суд перенесли на 30 декабря.

Придут ли прокуроры на повторное заседание

Как отметил Валько, есть большие шансы, что 30 декабря прокуроры все же придут на заседание, ведь они получат повестки из суда.

Сегодняшнее заседание (28 декабря – 24 канал) – это было первое заседание, когда было понятно, что прокуроров САП отстранили от дела,

– заметил юрист.

"Еще в прошлом заседании не было понятно, кто является прокурором по этому делу. Напомню, что ходатайство подавали прокуроры САП и согласовывали его они, но по непонятным причинам Офис генпрокурора отстранил САП и НАБУ от этого дела", – добавил Валько.

Было ли вмешательство в деятельность органов

По словам юриста, Ирина Венедиктова приняла решение сменить группу прокуроров по делу, ведь там якобы есть большая сложность. Однако это основание не предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом.

Действительно, можно усматривать вмешательство в деятельность правоохранительного органа. Я надеюсь, что детективы, которые являются профессиональными следователями, смогут надлежащим образом расследовать это дело,

– заявил Валько.

Дело Татарова: главное