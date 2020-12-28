Дело заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова активно обсуждают. Уже и Татаров выражал свою позицию относительно его возможной причастности к коррупционной схеме. Однако президент Владимир Зеленский молчит и делает вид, будто ничего не происходит несмотря на то, что ему это точно не выгодно.

Более выгодным вариантом было бы "скинуть" Татарова и избежать скандала. Такое мнение высказал в эфире 24 канала политический эксперт Олег Саакян.

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Почему Зеленский не увольняет Татарова

Эксперт назвал ситуацию в Офисе Президента "танцами на граблях".

Они держатся за своего (Татарова – 24 канал). Татаров – часть Офиса Президента,

– объяснил Саакян.

По его словам, Татаров не является ближайшим окружением президента, однако он является частью корпоративной системы, поэтому его будут защищать все вместе.

Президент в сложном положении

Саакян рассказал, что скандал с Татаровим поставил Зеленского в сложное положение. Президент как бы "на растяжке".

► С одной стороны, уволить Татарова было бы гораздо легче и электорально выгоднее.

"Сейчас это будет постоянная головная боль и постоянные электоральные риски для Зеленского", – сказал Саакян.

► С другой стороны, если пойти таким путем – тогда "подмоется" лояльность внутри команды, ведь в украинской политике "своих не сдают".

Саакян отметил, если президент и в дальнейшем не будет обращать внимание на дело Татарова и будет игнорировать его присутствие в ОП – он сожжет себя рейтингово и получит коррупционный скандал и негатив.

Упадет ли рейтинг президента

Если Зеленский не уволит Татарова, то его рейтинг может упасть, однако не сразу.

"Сейчас, скорее всего, нет. Это будет отложенный результат. Когда появится еще 1 – 2 коррупционных скандала, тогда это будет выглядеть как система и вспомнят Татарова, это будет на устах всех оппонентов", – отметил Саакян.

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Он отметил, что так было и с Порошенко. Когда вспыхнул скандал с Гладковским, о нем говорили, но он электорально не имел никаких результатов.

"Вспомнили о скандале, когда появился враг. Тогда ситуация с Гладковским стала одним из самых крупных гвоздей, который Порошенко недооценил сначала", – подытожил Саакян.

Подробнее о скандале – по ссылке.

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